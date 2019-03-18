【差餉租值重估】納米樓業主心雄加租　嚇怕內地租戶：饒了我吧！

本港過去一年的樓價升幅稍為放緩，根據差餉物業估價署最新差餉租值重估的結果顯示，全港私人住宅單位平均升5.4%，相比上一年度6%的升幅略低。 近年多個發展商推售的劏盤相繼入伙。雖然市場多次傳出納米樓新盤錄蝕讓個案，但《香港01》抽查10個面積約200平方呎或以下的劏盤單位，發現除了恒地旗下樓盤「曉薈」面積最細的低層單位無增幅外，租值在淡市仍錄得3.05%至10.6%，較10大藍籌屋苑之一鴨脷洲海怡半島的平均8%增幅高，反映劏盤有價有市，繼續跑贏大市。 納米盤租值有升無跌，有內地來港工作人士租住劏盤，亦直言租金太貴、面積太細，但業主卻已表明有意加租，令他嚇怕：「別加了，饒了我吧 ！」

樓市不斷升溫，劏盤納米樓應「運」而生。（資料圖片）

差估署根據去年10月1日租值，重估新一年度的應課差餉租值。全港約329萬個工商住物業的業主，今日起將收到2019/20年度最新差餉及地租通知書。差估署表示，全港私人住宅單位平均升幅5.4%，當中小型單位升幅最多，達6.3%。

升幅放緩 但繼續跑贏大市

《香港01》抽查10個少於200平方呎「劏盤」的差餉租值。恒地旗下樓盤「曉薈」，最細單位面積只有約166平方呎，曾是一手住宅新例實施後全港最細的新盤。其中面積最細的低層單位，去年度應課差餉租值增幅高達18.02%，跑贏大市。

不過，根據最新數據，雖然今年並無增幅，但其餘9個納米單位租值，卻全部錄得升幅。

升幅最勁是恒基位於大角咀的「利奧坊‧曉岸」，一個低層僅172平方呎單位的租值，按年升10.6%至13.75萬元，仍然遠超鴨脷洲海怡半島的平均8%。

恒地旗下樓盤「曉薈」，最細單位面積只有約166呎。（王潔恩攝）

而恒基旗下的長沙灣海柏匯，最大單位的實用面積不足300平方呎，但仍獲不少上車族青睞。低層B室單位實用面積183平方呎，租值按年升8%至13.41萬。

劉先生指出，業主上月曾與他商量加租事宜，幸而最終願意「收手」。（楊榮飛攝） 內地租客：再加租就回北京了 來自內地的劉先生，在外國留學後來港工作，自前年起成為佐敦「AVA 62」租戶，每月以1.2萬元的租住約200呎的單位。他直言，當初看中該樓盤交通及生活設施齊備，決定租住其單位，但坦言面積太小、租金昂貴。他說，雖然家中有電視、床具，但平日只能在書櫃吃飯。 劉先生指出，業主上月曾與他商量加租事宜，幸而最終業主願意「收手」。他坦言：「別加了、別加了，饒了我吧 ！（租金）太高了已經……太貴了，受不了啊！再加租的話，就跑了，回北京了，(住)北京100平(方)米的房子，不用在這待著。」 事實上，資深投資者盧華旗下的「AVA62」，低層最細單位僅得152平方呎，曾細絕全港，但其租值三年來均錄得升幅，由去年度的12.06萬，升至本年度的12.78萬，按年升幅達5.97%。