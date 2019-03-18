【差餉租值重估】嘉湖山莊租值勁升近一成　撼贏豪宅凱旋門

樓價過去一年繼續處於高位，外界普遍預期樓價今年會再升一成以上。差估署最新的差餉重估結果顯示，十大私人屋苑住宅單位的差餉租值按年升幅5.3%。《香港01》抽查十大藍籌屋苑，發現大部分屋苑於新一個年度的應課差餉租值錄得升幅，按年上升約3%至9%，當中以天水圍嘉湖山莊的升幅最勁，達8.96%，拋離傳統豪宅如凱旋門一個中層約420平方呎的單位，其租值按年約升5%。

差估署今（18日）公布最新的差餉重估結果，十大私人屋苑租值均錄得升幅。（資料圖片）

差估署根據去年10月1日當天的物業租值，重估新一年度的應課差餉租值。全港約329萬個工商住物業的業主，今日起將收到2019/20年度最新差餉及地租通知書。

差估署表示，住宅單位的差餉租值按年升幅5.3%，升幅較本年度的6%輕微收窄，但十大屋苑的租值連續三個年度全面報升。

《香港01》抽查十大藍籌屋苑單位的租值，全線錄得約3%至9%的升幅，其中天水圍嘉湖山莊一個高層單位，面積約450平方呎，租值升幅最勁近一成，冠絕十大屋苑，其次則是海怡半島的低層單位，面積約722平方呎的單位，按年升7%。至於升幅最少的是康怡花園，一個低層約466平方呎的單位，2018/19年度的租值是17.8萬，按年微升約3%，新一年度最新租值為18.4萬。

傳統豪宅的單位升幅較小。（資料圖片）

至於傳統豪宅，其升幅較為放緩，以凱旋門一個中層、實用面積為420平方呎的單位為例，3年來均錄得穩定升幅，由2018/19年度23.8萬，按年上升約5%，至新一年度的25.1萬。而去年升幅最勁的Mount Nicholson，一個近5000平方呎的中層單位，按年微升3%。