醫護控訴人手不足　醫管局擬增聘520醫生、2270護士紓困

醫護人手不足問題一直被視為醫院管理局的「燙手山芋」，醫管局透露截至去年底，共有6,045名醫生及26,955名護士在醫管局工作，而新一年度的目標是可以招聘共520名醫生及2,270名護士，另外亦將積極聘請兼職醫護及重聘退休醫護人員。 醫管局又公布將試行全職彈性工時安排，針對一些因自身原因暫時無法全職工作的前線人員，提供特別工時安排，並讓他們之後回復全職工作。新安排會於今年第一季先向急症及家庭醫學部門試行，日後將研究是否推展往其他專科。

醫管局望下年度可增聘520位醫生及逾2,200位護士。（資料圖片）

增10個顧問護師職位

醫管局呈交立法會的文件顯示，截至去年12月31日，全職醫護人數逾5.6萬人，分別有6,045名醫生、26,955名護士、8,008名專職醫療人員及15,215名護理相關的支援職系人員在醫管局工作，新一年度、即2019/20年度的目標是招聘520名醫生及2,270名護士，包括於聯網增設10個顧問護師職位。

自選兼職網推行4個月 僅聘112名兼職人員

文件亦有就人手問題提出短中長期措施，短期措施包括透過特別酬金計劃、積極招聘兼職人員、特別退休後重聘計劃等措施助挽留人手。醫管局指，截至本月4日， 共有112名自選兼職人員， 包括10名專科醫生、10名非專科醫生、51名註冊護士和41名登記護士，透過自選兼職辦公室（LOCUM）獲調派到聯網為公立醫院的病人提供服務。

退休重聘計劃由2015至16年度截至去年12月31日，共有61名醫生、 57名護士、7名專職醫療人員及1,546 名支援職系員工在此計劃下繼續為醫管局服務。

彈性工時安排將於急症及家庭醫學部門試行。（資料圖片）

急症及家庭醫學部門試行全職彈性工時安排

醫管局提出為有特殊需要、因健康或家庭等恩恤理由，而暫時未能全職工作的前線專業人員提供特別彈性工時安排，並讓他們於之後回復全職工作。措施會於今年第一季向急症和家庭醫學部門的醫務人員推行試行計劃， 並探討和考慮擴展至其他專科的可行性。 此外，當局亦會持續透過有限度註冊計劃引入海外培訓醫生，又透露正研究設立編外職位，為招聘有限度註冊醫生提供額外撥款。

當局料長遠會為支援職系提供更多培訓機會。（資料圖片）

改善晉升機會 增聘行政助理提升護理質素

自2011/12年度起截至去年10月， 共有503名專科醫生透過額外晉升機制獲委任為副顧問醫生。護士方面，醫管局計劃在未來五年內為聯網的急症普通病房及長期護理病房，增設625個經常性資深護師職位。當局同時計劃增加藥劑師晉升職位， 改善資深人手比例。

近日支援職系員工獲醫管局提出劃一加薪8%，建議有待醫管局大會通過，文件提及將於2019/20年度至2021/22年度， 逐步增聘共420名行政助理(病房)，加強病房的文書支援，同時減輕護士的行政職務，長遠會進一步為支援人員提供職業培訓，包括設立培訓學院及課程。

醫管局表示，長遠而言會根據醫管局綜合規劃模式框架，就醫管局各項服務的預計工作量推算所需的人力資源。