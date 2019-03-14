樂善堂擬改建小學校舍作過渡性房屋　提供最多55伙　2020年入伙

樂善堂擬將改建九龍城龍崗道63號的一間小學，改作「過渡性社會房屋」，預計將22個課室改建成45至55個社房單位，供3至4人家庭居住，料改建工程最快可以9月進行，並於2020年入伙。

樂善堂公布全港首個校舍改建過渡房屋計劃。（樂善堂提供）

樂善堂表示，於今年初開始與運輸及房屋局專責小組研究改建樂善堂小學，用作「過渡性社會房屋」，預計可提供約45至55間社會房屋，供3-4人家庭租住，估計受惠人數達200人。

機構擬定單位的人均居住面積不少於 60 呎，各單位均附設開放式廚房及獨立廁所浴室，另外亦於地下預留2個無障礙單位，並設有共享空間，如洗衣房、家庭活動室等，作地區支援用途。

樂善堂小學將於今年8月31日起停辦。（樂善堂提供） 領取綜援戶優先入住 合資格的申請人須輪候公屋3年或以上，並居於惡劣環境或急需住屋和社區支援的家庭， 領取綜援及收入低於家庭住戶每月收入中位數55%的家庭優先，租期不少於2年。 至於租金釐定方面，綜援家庭將不多於家庭每月租金津貼上限，低收入家庭則參考過往「樂善堂社會房屋計劃」的租金釐定標準。 最快2020年入伙 樂善堂指，該校將於今年8月31日起停辦，正申請勞工及福利局的「私人土地作福利用途特別計劃」，樂善堂擬將上址將重建為社福用途，在重建期間將翻新及改建成過渡房屋。 機構已於上月向地政處申請短期豁免書，並提交計劃書予九龍城區議會討論，預計最快於今年9月進行改建及翻新工程，並於2020年上旬正式入伙。 九龍樂善堂主席李聖潑表示，此項目屬全港首個將校舍改作過渡性社會房屋，冀可起先導作用，鼓勵社會各界善用閒置校舍、建築物等，令更多有需要家庭受惠。

樂善堂小學屬於九龍塘/九龍城小學校網，即有多間名小學的41校網。不計該校，網內現有10間官津小學，包括喇沙小學及瑪利諾修院學校小學部兩大名校，以及兩間嘉諾撒聖家學校及九龍塘官立小學等等，都是升小一家長首選。由於在統一派位階段該校網學額嚴重不足，教育局向43網黃大仙校網「借用」學位，每年有一大部分住在該校網的學童被派到黃大仙的小學。

樂善堂小學每年自行派位的取錄人數都偏低，在十多年前殺校潮時，曾取錄少於三名升小一學童，即使殺校潮後仍未有明顯改善；自行派位雖獲派開班所需學童人數，但不少家長沒有帶同子女去註冊。幾度面臨殺校，最終樂善堂也決停辦，將有70年樓齡的校舍改作老人院及基層服務用途，而在過渡期則改作社房屋。