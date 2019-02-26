【社會房屋】兩母女屈居80呎劏房萌輕生念頭　入住過渡房屋見曙光

基層市民住屋需求迫切，公屋輪候時間越來越長，促使社會房屋共享計劃出現，提供過渡性單位予有需要的家庭入住。 吳女士與女兒被迫屈居於僅80呎的劏房單位，不但缺乏活動空間，甚至因居住環境複雜，令二人備受心理煎熬。上樓無期，生活壓力漸大，「有諗過跳樓死咗去算啦。」同樣飽受住屋問題困擾的蘇女士，以往一家四口居於田灣區的唐樓板間房單位，不僅四人同睡一張床，更要與鄰居共用廁所、廚房，並不時因此起爭執。 兩人有幸獲社工轉介入住由社聯與香港仔坊會營運的社會房屋計劃「友里同行」，不但居住環境改善，生活質素亦有所提升，生活終見曙光。

吳女士及女兒現時與另一對母女同住。（高仲明攝）

吳女士於2010年從內地來港，丈夫2015年去世後，她只可與女兒租住於香港仔的劏房單位，而居住面積更只得80呎，「食飯、煮飯、 沖涼、去廁所，都喺同一個地方...連企嘅地方都無。」而就讀中學的女兒，更只能於床上溫習、做功課，「有時會留喺學校做完先，但都唔可以日日留。」

環境人流複雜 心理受煎熬

居住環境固然惡劣，但複雜的居住環境令二人更感煎熬。吳女士憶述出門時，經常有陌生男子從旁邊的單位偷窺，令母女大感不安；而女兒更因此不敢獨自歸家，需要吳女士陪同才敢上樓，「住喺呢種環境會發癲。」輪候公屋六年，仍然毫無消息，面對惡劣的居住環境，吳女士束手無策，「有諗過跳樓死咗去算啦。」

吳女士憶述居於劏房時的經歷，形容「夜晚瞓教都驚」。（高仲明攝）

幸得社工轉介，參與「友里同行」的社會房屋計劃，最終更獲選中成為住戶之一，於去年9月正式入伙。吳女士憶述遷入時大感驚訝，「簡直一個天，一個地！」她現時與另一對單親母女同住，而機構於入住前安排兩個家庭會面，互相了解彼此的生活習慣，以避免發生磨擦。她稱現時兩家人不時交流，「兩個女會一齊做功課，我哋又會互相分享下廚藝。」

吳女士當時居住的劏房只有80呎。（受訪者提供圖片）

蘇女士一家四口於去年10月入住華富閣的單位。（高仲明攝） 鄰里關係改善 「多了守望相助的感覺」 蘇女士一家四口同樣受惠於「友里同行」計劃，她們去年10月入住華富閣的社會房屋單位。由於經濟上只能單靠任職飲食業的丈夫，家庭月入僅逾萬元，她憶述過去六年均需屈居於僅105平方呎的板間房，當中只能容納一張床，「四個人瞓埋同一張床。」更甚的是，廚房與廁所均需與另外三個家庭共用，十多人同用設施少不免起爭執，「有時煮飯時間長，其他家庭都會有怨言。」而家中的12歲大的長子更正值反叛期，令蘇女士更添壓力，「空間細，（長子）有時見到（物品）阻住佢又會踢。」

蘇女士以往需四人同睡於碌架床上。（受訪者提供圖片）

她坦言遷到社會房屋的單位時大感興奮，「未見過咁靚嘅屋！」現時不但居住環境得以大大改善，亦有較好的鄰里關係。蘇女士不時參與由機構舉辦的活動，如種花、煮食等，甚至會協助鄰居看顧家中小孩，「以前怕（鄰居）有意見，唔會特別幫人，𠵱家多了守望相助的感覺。」

林女士因不時需背負三個沉重書包上落，導致腰部長期勞損。（高仲明攝） 而與三名女兒同住的林女士，同樣獲安排入住單位。以往四人同居於香港仔約100平方呎的劏房單位，「啲女會因為爭位瞓打交。」加上單位位於唐樓第六層，林女士因不時需背負三個沉重書包上落，導致腰部長期勞損。惡劣的住屋環境，可謂令林女士身心俱疲。

鄭潔貞（圖左）希望計劃不但可改善基層家庭的居住環境，亦為他們帶來新生活。（高仲明攝）

香港仔坊會社區中心高級經理鄭潔貞稱，不但希望透過計劃改善基層家庭的住屋需要，更為他們帶來新生活，包括透過舉辦鄰里聚會、烹飪活動等，令住戶於精神上得到扶持。「友里同行」社會房屋計劃由香港社會服務聯會，及香港仔坊會社區中心負責營運，並由華懋集團提供於華富閣共16個單位。計劃為輪候公屋超過三年或以上、持有香港身分證的市民提供過渡性房屋的服務。去年9月起開始入伙，至今已有11個住戶入住9個單位；入住期為三年，其後無論住戶能否獲編配公屋，均需遷離單位。

社聯社會房屋共享計劃項目總監何俊傑稱，建議政府以25至30億元設立「社會房屋基金」，用作興建組合屋及翻新閒置單位。他預計，兩者總數可提供超過6,000個單位，令逾一萬個基層家庭受惠。