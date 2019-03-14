電梯急降索償案　被指意外後放5年病假　原告：醫生叫我不要急

消防員聲稱因執勤令頸及背部受傷，向大廈業主立案法團等索償續審。代表法團的大律師續盤問原告時指，原告在意外後放了5年病假，更曾因病假問題向醫管局投訴。大律師直指醫生都「怕咗佢」，才繼續批出病假。原告否認，直指律師說法是侮辱醫生的專業，又指有意提早復工，反而是醫生著他不要心急。

原告祈德恩稱覺醫生把他的痛症治好，視醫生為恩人。（朱棨新攝）

原告為祈德恩(下稱祈)，被告分別為金椽樓業主立案法團及振明電梯有限公司。祈於2012年4月30日在金椽樓遇上升降機下墜意外。祈已獲政府支付約110萬元的僱員賠償，他現時向兩名被告則追討480萬元。

律師指醫生怕了原告才批病假

代表法團的律師指，祈在2014年獲伊利沙伯骨科批出病假，惟骨科批出的病假至同年的12月24日，之後未有批出。祈之後向急症室和聖母醫院求診，每次獲批數天的病假，之後的病假由伊院的痛症科批出。律師質疑，因祈曾就骨科未再批病假向醫管局投訴，醫生「怕左佢」才繼續給他病假。祈否認，指首被告一方的說法侮辱醫生的專業。

指醫生指他不合適返工

律師續指，痛症科於2016年的3月和11月，都向祈出8個月的病假。律師當時祈已沒有接受治療，竟可獲如此長的病假。祈否認，指於2016年3月已向醫生表示有意復工，但醫生反為叮嚀他不要著急，指他未適合復。他又指視醫生為恩人，因對方為祈進行加熱射頻治療，減輕其痛楚，並非因對方批出8個月的病假。

復職後轉做文職

祈又否認「詐病」或誇大病情，以獲得更長的病假，又指不會有醫生因怕了病人，而講出「叮嚀他不要著急」一類的窩心說話。

祈透露已於2017年7月復工，在消防處從事文書工作和簡單維修。他庭上透露現時月薪近3萬9千元，仍居於宿舍，但因為已不再駕駛消防車和已非在特別救援隊，因此不再獲相關津貼。

此外，祈在意外後曾外遊，包括到廣州進行針灸，以及到新加坡。惟他覺得針灸是偏方，因此未有在申索時披露。

案件編號：HCPI421/2015