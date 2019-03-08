【移交逃犯】田北俊指影響外商投資：美國銀行去大灣區都要諗諗先

保安局建議修改《逃犯條例》，修例後將適用於中國內地和台灣地區，涵蓋46條罪行，當中包括多項經濟罪行，引起商界憂慮。自由黨榮譽主席田北俊接受電台訪問時，表明反對修例，他指很多商界人士於中國投資和設廠，環境污染、財政事宜等、虛造文件等經濟罪行亦用作引渡，香港的法治概念與內地不同，港商很容易誤墮法網。 田北俊續指，中美貿易戰仍未結束，美國國會將於本月檢視《香港美國關係法》，如今修改《逃犯條例》，他擔心《香港美國關係法》將會被修改，「改得愈來愈嚴厲」。他提到，中央欲發展粵港澳大灣區，需依靠香港作為國際金融中心的地位，若《逃犯條例》被修改，「美國銀行界、金融界如果去大灣區，係咪要諗諗先？」

田北俊指出，中美貿易戰仍未結束，美國國會將於本月檢視《香港美國關係法》，如今修改《逃犯條例》，他擔心《香港美國關係法》將會被修改。（資料圖片／盧翊銘攝）

田北俊接受香港電台節目《千禧年代》訪問時指出，基本法諮詢委員會曾於回歸前討論有關引渡問題，當時商界擔心中國施行共產主黨，香港商人的財產會受到威脅，他稱當時中央領導清楚表明，有關引渡條例不適用於香港與中國內地，以釋除香港商界的擔憂。

他指出，修訂後的《逃犯條例》將會適用於中國內地和台灣地區，當中涵蓋46條罪行，包括多項經濟罪行，例如破產、證券期貨賣買、虛造文件、知識產權、環境污染、財政事宜等。田北俊指出，很多商界人士於中國投資和設廠，在香港的法治概念與內地不同，港商很容易誤墮法網，他舉例指內地稅務政策常常修改，港商（特別是中小企）並非有足夠資源聘請會計師，確保公司合符內地的法例。

田北俊指出，中美貿易戰仍未結束，美國國會將於本月檢視《香港美國關係法》，如今修改《逃犯條例》，他擔心《香港美國關係法》將會被修改，「改得愈來愈嚴厲」，影響香港的營商環境。他又提到，中央欲發展粵港澳大灣區，需依靠香港作為國際金融中心的地位，若《逃犯條例》被修改，「美國銀行界、金融界如果去大灣區，係咪要諗諗先？」

保安局指法庭會把關，確保不會因政治罪行而被引渡。田北俊直指，「法庭把關唔係咁簡單」，不認為法庭能夠把關，他解釋過往與香港簽訂引渡協議的國家，向港府申請引渡，幾乎一定批准，。「問我哋要人嘅國家，只要講到理由，細節法庭唔會理」。

《逃犯條例》諮詢期本周一（4日）結束，田北俊指，香港總商會3月19日才獲安排與保安局會面，美國商會亦仍未獲安排見面，批評20日諮詢期太短。

至於自由黨在立法會的投票立場，田北俊直言，「如果我做黨魁，就一定會反對」。不過他指黨主席張宇人是行會成員，可能要「焗著支持」，其餘3名議員，他認為商界最好是說服政府和中央，不修訂《逃犯條例》