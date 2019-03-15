運房局副局長蘇偉文承認無坐過Uber：不認同以科技之名犯法

網約車召喚服務平台日趨普遍，但有部分的合法性一直存疑。立法會交通事務委員會今日（15日）討論政府提高利用汽車作非法出租或取酬載客的罰則的建議。多名泛民議員批評的士服務差劣，同時，政府扼殺Uber等出租車生存空間。於會上承認未有坐過Uber的運輸及房屋局副局長蘇偉文，未有正面回應Uber的問題，但強調網約平台本身不犯法，而政府提出的「專營的士」已能做到網約功能，而且能保障司機及乘客權益，政府將爭取於今個立法年度向立法會提交「專營的士」條例草案。 建制派議員就認為不應網約無牌司機，現階段應改善的士服務。

政府建議將首次汽車非法載客取酬的定罪最高罰款額，由目前5000元，增至一萬元。（資料圖片／陳宇軒攝）

+ 7 + 6 + 5

搭的士一肚氣，相信不少市民都試過，立法會議員亦不例外。公民黨陳淑莊就指，曾試過坐的士時，更求司機展示的士司機證，惟遭對方以粗口穢語辱罵。熱血公民鄭松泰就指，見過一個的士司機同一時間使用七部電話，代表用七個網約平台或有七個帳戶，形容情境「好似捉比卡超」，他擔心有關行為未能保障乘客安全。

的士服務質素每況愈下或成網約車受歡迎主因，多名泛民議員指市民對網約車有需要，質疑為何政府屢屢打壓。資訊科技界莫乃光批評，行政長官林鄭月娥曾承諾為創新科技拆牆鬆綁，但政府今日卻反而提高罰則，是與市民為敵。蘇偉文亦承認網約是大勢所趨，但不認同以科技之名犯法，相關車輛必須持有合法的出租汽車許可證。

蘇偉文承認自己從無坐過Uber，強調不認同以科技之名犯法。（資料圖片／高仲明攝） 今個立法年度交「專營的士」條例草案 他續指，網約行為本身不犯法，政府提出的「專營的士」亦有網約功能，有規定車種、專營權和保險，能保障司機及乘客權益，政府計劃於2018/19年度立法會期向立法會提交條例草案。而他亦留意到司機使用手提電話情況不理想，政府正審視有關問題。 面對議員質詢，蘇偉文承認自己無論於香港還是外國，都沒有坐過Uber，遭議會陣線區諾軒嘲諷道德底線高。

建制派議員持相反意見，旅遊界姚思榮表示，網約車對市場不公，影響的士司機收入，令更少人入行，造成惡性循環。何君堯就認為的士牌照有空間增加，政府目前可透過嚴格執法，改善的士服務。