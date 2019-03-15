【新居屋2019】將軍澳雍明苑臨海　豪宅為鄰　生活設施一應俱全

房委會將於今年推售新一期居屋，6個屋苑合共提供4871伙單位，分別位於將軍澳雍明苑、何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑。 其中位於將軍澳的雍明苑，入場價為183萬元，但屋苑賣點極多，包括距離港鐵將軍澳站步程只需約8至10分鐘，而屋苑四周全是新建私人住宅；一街之隔便有區內大型商場及中小型街市，生活設施齊全；加上屋苑位置臨海，相信日後極具升值潛力。

雍明苑有兩座住宅大廈。(資料圖片)

逾50個500多平方呎大單位成賣點

雍明苑位於將軍澳至善街，兩座住宅大廈提供1395個單位，是今期居屋計劃中最多伙數的一個屋苑。項目有185個面積300平方呎以下的細單位，另有916個介乎300多至400平方呎的中小型單位，並有52個面積逾500多平方呎的單位，是今次居屋銷售計劃中較少有相關類型單位的屋苑，同期只得何文田冠德苑有提供較大面積單位。

房委會資助房屋小組今日(15日)審議新一期居屋銷售事宜，房屋署建議雍明苑市值五九折呎價為7509元，單位售價介乎183萬元至455萬元。

+ 4 + 3 + 2

海景居屋 10分鐘到港鐵站

雍明苑賣點之一，絕對是其優越的臨海位置。該屋苑鄰近將軍澳海濱長廊，較高層單位亦可側望維港，以居屋而言可謂極為罕有。

此外，屋苑周圍被私人住宅包圍，大部分都是近幾年才落成的新興中產豪宅，北面為會德豐豪宅Savannah，南面接連華懋海翩匯，再遠一點有會德豐另一豪宅Monterey，而由屋苑步行至港鐵將軍澳站，亦只不過需要約10分鐘。

雍明苑在今期居屋計劃中另一個賣點，是眾多推售屋苑中生活設施最齊全的一個。雍明苑附近發展成熟，鄰近區內著名大型商場The Popcorn，有大量不同類型食肆可供選擇；附近商場有超級市場等，住戶日後亦可到一街之隔的寶盈花園小型街市買餸，各項日常生活設施應有盡有。

鄰近海濱長廊 料具升值潛力

另外，屋苑旁邊亦是近年才落成的將軍澳海濱長廊，設緩跑徑及單車徑，後者更貫通整個將軍澳地區，日後亦有興建一個大型的「中央公園」，步程約15分鐘便可到遠將軍澳單車館、調景嶺圖書館等，不乏康樂設施。

雖然新一期居屋開始，所有屋苑都會實施新的轉售限制，買家十年後才能於自由市補地價出售，但由於區內有多個私人住宅樓盤，加上生活設施齊全及鄰近鐵路站，相信日後有一定升值潛力。

↓2019年推售居屋一覽↓