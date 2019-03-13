【新居屋2019】火炭旭禾苑近港鐵站　工廈包圍生活設施不足

房委會將於今年推售新一期居屋，6個屋苑合共提供4871伙單位，分別位於將軍澳雍明苑、何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑。其中位於火炭港鐵站旁邊的旭禾苑，前往乘搭港鐵列車只需5分鐘步程，可謂交通極為方便。 不過，旭禾苑雖享有上述優勢，惟美中不足之處是屋苑被眾多工廈包圍，且附近食肆及街市欠奉，照顧居民生活配套設施並不足夠。

旭禾苑位處工廠區內，被多幢工廈包圍。(楊榮飛攝)

被戲稱「摩天居屋」

旭禾苑位於坳背灣街，是一座單幢大廈，提供830個單位，當中有260伙是面積300平方呎或以下，有350伙是300多至400平方呎，另400多平方呎單位則有220伙。

據早前房屋署提交的資料，大廈連同地下及防火層，可能樓高達46層，是歷來最多層數的居屋，曾被戲稱為「摩天居屋」。

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食肆選擇少 街市距離遠

《香港01》記者早前到場視察，旭禾苑地點極近火炭港鐵站，由港鐵站步行至屋苑只需約5分鐘，惟沿途都是露天路段，居民在下雨天出入時，可能較為狼狽。

值得注意是，屋苑位處的坳背灣街是工廠區，旁邊除一個正興建中的私人住宅項目外，其餘全部是工廈，以「被工廈包圍」來形容亦不為過。

此外，由於屋苑位處工廠區內，一般日常生活設施較為貧乏，屋苑附近只得一間超級市場，而附近食肆選擇亦不多，大部份都是工廈內的食堂，周末及假日未必開門應市。

除了食肆選擇少，日後住戶要買餸亦有困難。因為區內只得銀禧花園內的銀禧街市稍具規模，但距離屋苑路程至少10分鐘，加上沿途無遮蔭，炎夏及大雨的日子要買餸煮飯並非易事。

不過，由於屋苑於港鐵火炭站距離近，由該站搭車到九龍區或日後要轉乘沙中線過海，都甚為方便。不過，由於工廠區內有不少公司運作，故屋苑周圍的道路都有大量重型車輛出入，住戶日後出入須小心注意。

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