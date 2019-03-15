【林子健案】官斥林開記招提虛假遭遇　誤導他人以為有跨境執法

林子建兩年前開記者招待會，聲稱在港接自稱中國國安電話恐嚇，之後又被擄走毆打，香港警方作出調查，惟未見有人在旺角被帶走。林事後被控誤導警務人員罪，他今在西九龍法院被裁定罪成，被判囚5月。裁判官蘇惠德在判刑時指，事件令社會誤以為內地執法部門，會針對持不見政見的人士，跨境在港近乎目無法紀地行事，引起不安及恐慌，認為林的行為是虛耗警力。

林子健被裁定誤導警員案罪成，官指他自編自導自演。（曾景文攝）

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官斥林言行引起不安及恐慌

署理總裁判官蘇惠德在裁決時直言，認為被告林子健（44歲）在案件中是「自編自導自演」，又指林召開記者會發放虛假的遭遇，令社會誤以為內地執法部門會針對持不同政見的人士，跨境在港近乎目無法紀地行事，引起不安及恐慌，且虛耗警力。裁判官認為林毫無悔意，有預謀犯案，他承受壓力及失去耶魯讀書機會是咎由自取。

認為林戴上帽及口罩掩人耳目

蘇官又稱，他曾親自仔細翻看閉路電視片段，除了按衣著、外型、步姿認出被告人，亦依從途人判斷錄影片段的時序，認為警方的路線圖準確，即被告從沒被擄。官又指，閉路電視拍到被告在所稱被擄的位置後戴上口罩，是為了隱藏身分、掩人耳目。

此外，蘇官又指，片段顯示林回家之前，曾在附近商場的便利店買煙，又到麥當勞買包，認為其表現完全不似經歷過所述的遭遇。

裁判官蘇惠德認為林子健開記招講虛假遭遇，令人以為有內地執法部門針對異見人士在港執法。（資料圖片）

辯方專家可靠惟報告無穩妥基礎

傷勢方面，蘇官同意雙方的法醫均是可靠證人，但辯方的英國專家是沒有親自為林驗傷，只能從相判斷林的傷勢，又指照片是隔了15小時才拍下，只能按其顏色形狀等判斷，故其報告沒有穩妥基礎，遂對辯方的傷勢報告不予比重。至於控方的法醫報告，法官認同綑綁被告必然是為了固定他虐打，但質疑竟沒留痕，而太陽穴也只留下主觀性的觸痛；被告的面部包括嘴沒見化學物質，體內有輕微藥物及屬治癒水平，且非以吸入方式攝取，與被告所述不符。

國安來電及自殘不構成疑點

蘇官又指，辯方指雙方傷勢報告均指無法斷定林的傷勢是自殘或受襲，但他認為這不構成合理疑點，因現在控方指林是他虛報被擄的部份，其傷勢可以是被告自殘以加強說服力。

同樣地，蘇官認為辯方所指，林被擄兩日前收到國安人員「許可」來電，警告他不要把美斯相交劉霞，蘇官指這同樣不構成合理疑點，因 說謊的人往往會利用發生在過的事借題發揮。

被告林子健，44歲，被控一項明知而向警務人員虛報有人犯罪，指他於2017年8月11日在瑪麗醫院向偵緝警員黃繼霈虛報自己8月10日在咸美頓街至碧街之間的砵蘭街路段遭拐帶。

案件編號：KCCC2556/2017