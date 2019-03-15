【林子健案】準耶魯生變誤導警員案被告　源於一張美斯親筆簽名照

在中大修讀神學博士學位的民主黨成員林子健，2017年獲耶魯大學取錄，原定同年8月尾赴美，離港前不久，在facebook上貼文稱想把一張阿根廷球員美斯的親筆簽名照片，送給劉曉波的遺孀劉霞，然而貼文發佈不久，林聲稱收到警告，之後接連被擄走、大腿打釘，最後卻變成故意誤導警員的疑犯，更要在法庭接受審訊。署理裁判官相信攝錄片段，認為林自編自導自演，今（15日)裁定林誤導警員罪成，被判囚5個月。事件發生近兩年，緣起只是一張美施的簽名照。

林子健在2017年8月初，原本只是一名等待出發往美升學的準耶魯博士生。（資料圖片）

內地人警告不要交相給劉霞

2017年8月11日早上，民主黨召開緊急記者會，林子健在黨友林卓廷、何俊仁、李柱銘、李永達等人陪同下，稱前一日下午被疑似國安人員擄走禁錮，並展示大腿上的釘書釘及其他傷勢。林子健謂，三日前接Whatsapps來電，認識多年的內地人，警告他不要把球星美斯的簽名相片交予劉曉波的遺孀劉霞。

林子健聲稱往旺角買球衣期間被擄。旺角店舖的閉路電視，亦拍得林經過的過程。（傳真社圖片）

往旺角買球衣期間被擄

至同年8月10日，他到旺角砵蘭街購買球衣時，遭操普通話男人挾上客貨車，嗅到對方遞上的不明物料後昏倒，醒來時發現雙眼被蒙，手腳被綁。林聲稱，禁錮者批評他不懂愛國，毆打他的肚，又謂要送十字架給他，然後用釘書機在大腿上釘上十字架。林子健凌晨在沙灘醒來，其後找路時見到西貢路牌，始知身在香港。

林子健聲稱遇襲後翌日，即招開記者招待會公告他的的遭遇，並向記者出示他的傷勢。（資料圖片）

開記招後求醫及報警

林召開記者招待會交待事件後，便往瑪麗醫院求診及報警。西九龍重案組接手案件，到醫院為林錄取口供，多名警員下午到涉事球衣店一帶蒐證，亦有探員晚上在林的所住大廈及西貢大網仔路的沙下石灘展開調查。當晚，林在沒有麻醉的情況下拔出釘書釘，再交予警方作證物。

林子健認出尋覓出路時，途徑一塊比他高的大石。（蔡正邦攝）

曾帶記者到西貢現場回憶事發經過

翌日，林步出病房，回家稍作休息後，接受《香港01》訪問。他與記者重返西貢，按記憶尋找醒來時身處的石灘位置。他記得石灘有多塊大石堆積，處處泥濘，惟當時驚惶未定、疲倦頭暈，未有細察周圍環境。其後，他憑着一塊斜路旁的大石，認為自己是在西貢大網仔路愛月樓對開、大網仔燒烤區毗鄰的石灘醒來。林謂自己在石灘徘徊多時，最後朝着遠處的昏黃街燈走去，走上馬路截的士回家。

林子健在醫院拔走腿上的釘後出院，之後他雖強調無自編自導自演，但又稱是小人物會收聲。（資料圖片）

強調非自編自演

隨後2日，林子健分別在社交網站facebook直播及出席兩個電台節目回應疑問。林在facebook直播強調自己沒有「自編自導自演」，也沒有改口供，亦從無誤導警方。他又自稱是小人物，今後會收聲以免家人受驚。他在兩個電台節目重申沒有編故事，並解釋前一天(13日)頭暈不適，未有向警方落口供，已向警方申請改期，卻遭傳媒詢問為何約了警方錄口供而不出現。

閉路電視片段見疑似林男子安然離開旺角

同月14號晚10時許，事件有驚人發展，傳媒《傳真社》報導從砵蘭街6間店舖索取的9段閉路電視片段，見林子健離開球衣店，而部分畫面則有一衣著、體型及步姿與林子健非常相似的男子，但該男子卻是戴上帽及口罩，該男子轉入彌敦道方向，並未錄到有人被擄。然而在林子健完全沒有遮掩面部，至出現該戴帽及口罩男子之間的一小段路，卻剛好沒有任何攝錄片段覆蓋。

《傳真社》比警方更先取得片段

《傳真社》的一篇採訪手記提到，該社記者在11號記者會完結後，早警方數小時抵現場向商戶索取片段。記者與警方一樣連日搜證，並就獲得的片段詢問林子健。林子健同月14日在馬鞍山家中與黨友林卓廷晚膳，遂前往查訪。記者曾向林稱找片段見到一名與他相似的男子安全離開砵蘭街，林子健拒絕接受訪問及觀看片段。記者又請林卓廷接受訪問，及表示需向林子健求證才發表。其後，林子健看過影片後堅稱片中戴口罩的男子並非他本人，形容事件匪夷所思，認為有人安排，找替身存心嫁禍。

林子健原告報警稱被擄走及虐打，最後卻被控誤導警務人員罪。（資料圖片）

警方指林誤導作出拘捕及檢控

《傳真社》發布片段後，同樣從商戶取得片段的警方即動身拘捕林子健。據知警方曾到林的寓所等候，但無人在家；隨後改到林子健母親在大角咀的住所，於15日凌晨30分以涉嫌誤導警務人員拘捕林子健。扣查近48小時後，警方在16日晚，正式落案控告林子健誤導警務人員。林子健被扣留期間，曾一度感不適入院，最後伊利莎伯醫院直接押送到九龍城法院提堂。

林子健在審訊期間曾穿上耶魯大學的衛衣，但無論審訊結果如何，他能否到耶魯升學仍是未知之數。（資料圖片）

能否如願到耶魯升學成疑

短短數天，林子健由一名聲稱被擄走及遭施虐的受害人，突變成誤導警員的嫌疑犯，而案件經多次提堂，至接近兩年才完成審訊，整件事件竟是源至一張南美球員的簽名照。

由於保釋條件之一是交出旅遊證件，故林子健未能如期到耶魯大學讀博士。未知他在案件完結後，能否如願在當地深造神學。