【林子健案】裁決前稱：覺我有疑點請也思考對方的　求別妄下判斷

林子建早前自稱被中國國安電話恐嚇，後又懷疑被擄走毆打，早前曾引起社會輿論大嘩。惟後來林卻反被指控「報假案」，被控一項誤導警務人員罪。今天（15日）在西九龍裁判法院被判罪成。裁決前一天，林於Facebook 上剖白心聲，再替自己伸冤辯解，控訴保安局和「香港公安」未審先判，製造假像，令公眾輿論一面倒地把他定為「大話精」，對他極爲不公。最後，林借一句「有心聆聽（他）的又有多少人願意呢」的嘆問，懇求社會大衆，别要妄下判斷。

林子健原告報警稱被擄走及虐打，最後卻被控誤導警務人員罪。（資料圖片）

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再伸冤稱CCTV男子是冒充

林子建於庭上一直堅稱自己卻有被國安人員恐嚇、擄走和毆打。他昨晚（14日）在其facebook上帖文，再次為自己辯解，並稱呈堂的CCTV 片段中的「他」疑似為由他人冒充，又直言冒他衣著，模仿他的八字腳行走，要找人冒充很難嗎？惟他指警方並無追查其他的CCTV 片段和證據。林堅稱：「在說事實，要為自己伸冤外，也要對歷史做見證。」

林子健又在面書中上載他的一些傷勢照片，並反問他如何自殘到自己如此傷。他亦提到警方從來沒有他帶帽及口罩到西貢的片段，又質疑警方沒有追查恐嚇電話，並有一大段關鍵地點的CCTV竟成「消失的檔案」。

懇求大家對我公平一點

文中最後，林特意提到他「還有很多說話，但你們只喜歡扮專家」、「剝花生」和「一沉百踩」」。林借嘆問「有心聆聽的又有多少人願意呢？」，懇求大衆别要妄下判斷。不論判決如何，林也將堅持自己是個「寧死不屈，堂堂正正的人。」

他最後說到：懇求大家對我公平一點，别要妄下判斷。