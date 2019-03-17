張建宗指在囚人士再犯率過去十年有明顯跌幅 　大大降低社會成本

政務司司張建宗在網誌談及懲教署工作，他指香港的在囚人士再犯率，在過去十多年錄得明顯跌幅，由2000年的39.9%下降至2018年的24.9 %；少一宗罪案，能直接減少一個或多個受害人及其家人，同時大大降低犯罪帶來的社會成本。 他指，香港作為全球罪案率最低的城市之一，本港治安持續改善，更生人士的再犯率持續下降，實有賴懲教人員忠誠地履行職務。

張建宗上周出席新界總商會，為表揚有卓越表現的前線懲教人員舉辦的「懲心群英嘉奬禮2019」。（政務司司長網誌圖片）

張建宗指，香港的在囚人士再犯率，即在囚人士在獲釋後兩年內，因干犯新罪行而再次被判入懲教院所服刑的百分比，在過去十多年錄得明顯跌幅，由2000年的39.9%下降至2018年的24.9 %；而青少年在囚人士再犯率亦由2015年的11.9%，再次下降至2016年的10.2%。他指，少一宗罪案，能直接減少一個或多個受害人及其家人，同時大大降低犯罪帶來的社會成本。

過去5年共29名在囚人士考獲學士及碩士學位

即使在囚人士亦經常在公開試考獲佳績，在2013年至2018年的中學文憑試，有11名青少年的成績符合入讀本地大學的要求，更有22名及7名成年人分別考獲學士和碩士學位。在職業訓練的考試中，近年的合格率接近百分百，而獲釋後成年人及青少年完成六個月就業跟進期的就業率，分別超過8成及9成。。

為提升管理及運作效率，懲教署積極發展智慧監獄系統，利用視頻分析等創新科技，使懲教設施更現代化，改進監獄管理效率和保安水平；;而懲教署將於明年踏入100周年的重大里程碑，將舉辦一連串活動向市民介紹懲教工作的發展及對社會的貢獻。