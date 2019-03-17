沈祖堯重返公立醫院　嘆醫護文書工作「過龍」：填form填到我都忟

公立醫院醫護人員壓力「爆煲」，人手長期不足。香港中文大學前校長沈祖堯今（17日）接受電台節目訪問時指，曾有醫護人員擔心手術出錯，要在病人腳上寫明「左腳」和「右腳」。他同意醫護人員工作要問責，但不應「過龍」，否則會令醫護人員望而卻步。此外，他認為公立醫院的醫護人員花費過多時間在文書工作或工序，從而被迫縮減臨床工作，建議參考外國醫療體系，增聘人手負責文書工作，及讓護士更好發揮護理知識，有助幫輕醫生工作。

沈祖堯認為，應減省公立醫院醫護人員的文書工作及工序，讓醫生可花費更多時間在臨床工作。（資料圖片 / 張浩維攝）

沈祖堯指，早前為病人作驗血等檢查，笑稱：「填form填到我都忟。」他認為，醫護人員花費太多時間處理文書工作或工序，更有醫護人員擔心手術出錯，要在病人腳上寫上「左腳」和「右腳」字眼，「醫療服務係唔可以出錯，但係咪做多啲（文書）就唔會錯，係個疑問。」他又謂，同意醫護人員工作要問責，但不應「過龍」，否則會令人望而卻步，覺得「唔做唔錯，做多錯多。」

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他舉例，去年到美國、德國作業界交流，當地醫生有較多時間與病人解釋病情、食藥情況，而預約、文書等工作另有人負責，即使護士亦可事前幫病人作診斷、開藥，再與醫生溝通，「護士唔只喺負責嗌籌、booking，而真係做護理，發揮到專業。佢哋讀書時唔喺學抄文件，否則同文員一樣，係浪費。」他續指，早年做大腸鏡檢查病人增多，他們教護士學習檢查息肉，發現護士能勝任工作，從而幫輕醫生工作，惟護士學校不願增設學科而中斷。

他指，應減省公立醫院醫護人員的文書工作或工序，讓他們花更多時間在臨床工作，「俾醫生更多時間做返醫生嘅工作，等佢哋感覺返有意義。」