預算案僅2.5億培訓運動員 　陳茂波：撥款少　細緻考慮運動員需要

財政司司長陳茂波今日（17日）撰網誌，提及曾有青年人對財政預算案中僅投放2.5億元在培訓運動員方面感到失望，認為支援運動員力度還不及翻新公廁的6億元，他表示這是一種誤解，並解釋今次注資只是政府一直以來支持運動員發展的其中一項。 陳茂波在網誌中表示，雖然在投放金額方面不及去年，但是更細緻地配合運動員的實際需要，投入2.5億元支援運動員體育訓練及學業同步發展。

陳茂波在網誌中透露今年的預算案許多措施源自與年輕人的交流，在上星期的預算案交流中，有熱愛運動的同學表示不滿這次預算案僅在培訓運動員方面投放了2.5億元，認為對運動員的支援還不及翻新公廁的6億元；陳茂波表示這是一種誤解，強調今次注資只是政府一直以來對支持運動員發展的其中一環。

陳茂波上周參加青協主辦的論壇，有學生對財政預算案部分措施有意見。（陳茂波網誌圖片）

過去兩年預算案共注資70億元予運動項目

網誌回顧了前年及去年的預算案，共向精英體育運動員基金注資60億元，並向體育發展基金注資10億元，用以支援精英運動員及舉辦賽事等目的。在地區體育活動的資助方面，財政預算案也另撥一億元。

陳茂波解釋雖然以金額計，投放在運動員方面的款項少了，但卻更細緻考慮了運動員的實際需要，尤其運動員退役時往往未到40歲，2.5億元將以增加獎學金鼓勵運動員在訓練時亦發展學業。同時，預算案還撥款1億元，支持各體育總會的工作。

過往一直投放資源改善城市設施

陳茂波又指，是因為有市民感到城市設施應更新及改善，所以計劃在未來五年、投入逾6億元來翻新約240所公廁，而過往一直投放資源來改善城市設施。去年及前年，政府共投入約300億新增及重建運動場地、推展社區綜合大樓、公園及行人接駁設施等等。他並表示歡迎市民積極提出意見，作為政府明年籌備預算案的考慮。