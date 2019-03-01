【預算案2019】食環擬設「徹底潔淨公廁小隊」　年花六千萬巡廁所

財政預算案公布預留6億元作翻新240間公廁，即每間公廁約花250萬元翻新，有意見質疑造價太貴，食物環境衞生署署劉利群今日（1日）見傳媒時解釋，造價是參考去年翻新23間旅遊區公廁的開支而定，將引入新科技設備助殺菌及除臭。她又透露署方會在各區成立「徹底潔淨公廁小隊」，加強巡查公廁衛生，料每年開支約需6千萬元。

食環署署長劉利群出席財政預算案相關措施時解畫，指翻新公廁的工程除了改善通風系統外，亦會引入新科技，包括臭氧技術、氧聚解空氣技術等，用作消滅細菌及除臭。而為了保持公廁地面乾爽，將加設一站式鏡櫃型洗手盆設施，以免市民洗水後的水滴令地面濕滑，相關鏡櫃將於3間今年翻新的公廁內試行。至於一些受制於地理環境而長期潮濕的公廁，將研究加裝冷氣機或抽濕機。

造價參考去年公廁翻新計劃 食環：6億應該足夠

對於有意見指，以6億元翻新240間公廁，每間平均造價約250萬元太昂貴。劉利群解釋，翻新的工程費用按照去年翻新旅遊區內公廁的造價而定，翻新的23間公廁造價合共為3,900萬元，即每所造價約170萬元，因此認為6億元的估算足夠。她強調，工程費用按不同公廁的損耗情況而定，又透露去年開始23間翻新公廁中，有8間的工程已完成，餘下15間將於今年內陸續完成。

劉利群在記者會上講述公廁翻新的詳情。（羅君豪攝）

增設徹底潔淨公廁小隊 料年開支達6千萬

劉利群又表示，署方希望可在全港各區加設至少一隊「徹底潔淨公廁小隊」，暫定每小隊有1名監督人員及四名清潔人員，加強到人流較多的公廁巡查，並進行徹底清潔。劉利群預算在來年相關開支達三千萬元，之後每年的開支將達六千萬元。

她亦提及招標條款有所變更，以往標書的評分比重是「價格」佔7成、「技術」佔3成，但自今年4月起的標書評分會改為「五五比」，劉利群指，「技術」評分包含給予清潔人員的薪金，若給予的薪酬較高，該標書的「技術」評分會相應提高。