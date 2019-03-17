【李東海小學悲劇】教師發起聯署逾千人響應　促賦專業組織調查權

天水圍東華三院李東海小學圖書館主任林麗棠老師，上周三（6日）在校內墮樓身亡，辦學團體東華三院已成立獨立調查委員會調查事件。 大學副教授、中學教師、小學教師、幼稚園教師及退休教師共12名學界人士發起聯署，截至今日（17日）下午2時，共有1,004人參與聯署。發起人建議，當局應加強保障教師於校董會中發言權，每年進行諮議會議傳達基層教師的聲音，以及賦予法定調查權力及傳召權，給予獨立教師專業議會或現行教育人員專業操守議會處理教師投訴。

大學副教授、中學教師、小學教師、幼稚園教師及退休教師共12名學界人士，就李東海小學事件發起聯署。（聯署截圖）

聯署發起人包括大學副教授梁恩榮、中學教師張逸峯、賴得鐘、小學教師羅佩麗等人，參與聯署人士包括在職及退休校長、大學教師、中小學教師、幼稚園教師、家長及公眾等。截至今日（17日）下午2時，共有1,004人參與聯署。

發起人形容，李東海小學事件反映教師在參與學校管理及投訴機制兩方面，均存在極大問題。他們認為，校董會中教師代表功能有限，難以發揮制衡的功能，未能充份實踐教師有效參與學校管治的目標。

建議當局成立獨立教師專業議會處理投訴

另外，發起人認為，教育局新制訂校本處理投訴機制，將投訴交回學校處理，而校董會每年會議次數有限，或令投訴未能及時處理，因此當局需成立一個獨立教師專業議會，處理教師投訴。

聯署建議，強化教師參與校政的角色，保障教師於校董會中發言權及不被追究的權利； 各校全體教師或教師代表與校董會之間，與及全體教師或教師代表與教育局分區主任之間，每年進行諮議會議，使基層教師的聲音，能影響校董會及教育局。

此外，教師投訴可選擇交由獨立而有教育專業代表性的教師專業議會處理、或現時的香港教育人員專業操守議會跟進處理，教育局並應賦予有關組織法定調查權力及傳召權。