【過渡性房屋】暫別劏房歳月　單親媽媽細訴400呎共居之日常　

救世軍於土瓜灣下鄉道營運的「共居房屋」，作為過渡性房屋協助了不同弱勢社群，這次的個案是幫助了單親媽媽。

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單親媽媽小珍（化名）在懷着細仔時，跟丈夫離婚，帶着只有一歳的女兒搬進百呎劏房。五年三遷，為省租金，租住唐七樓；生活之日常就是接送一對子女上學放學、買餸煮飯，有如跟社會切割般。她於2018年10月經社工轉介，成功申請入住救世軍於土瓜灣下鄉道營運的「共居房屋」，總算暫別劏房歳月。

救世軍推出土瓜灣下鄉道「共居房屋」項目，加入「共居」、「打工換宿」等元素，目標是構建鄰里緊密關係的小社群。（謝騰鋒攝）

首批住戶 各有困境

小珍原本從事修甲美容，婚後安心當家庭主婦，照顧奶奶和丈夫。婚後數年，跟丈夫性格不合，尋求社工的輔導，還懷着細仔時，終告離婚收場。「照顧兩個小朋友，壓力很大，父母在內地，也不敢跟他們說，怕他們擔心。」帶著一對幼兒入住劏房，好不容易走過五年，大女現年六歳，剛讀小一。

「劏房就是放一張床，做功課、吃飯，都在床上。」小珍說，遷居三次，後來搬到唐七樓，100平方呎月租也要5000元，「每天上落樓梯很累，周六有時會買好兩天餸，就不想外出了；女兒想到公園玩，也只好跟她說媽媽很累。」她亦知道自己愁眉不展，而且漸漸與社會脫節。

直到去年10月，社工提到救世軍舉辦「共居房屋」簡介會，着她去了解一下。她就跟同住劏房、細仔同學的媽媽張太（化名）一起去聽。經過面試後，小珍和張太同獲分配「共居」單位。

張太提到，當日她一家四口租住土瓜灣百呎劏房，月租8000元。「突然業主說要收樓，要求我們一個月內搬走，一下子很徬徨。」由於該「共居房屋」計劃會把緊急情況如被迫遷、健康需要等作優先考慮，加上小珍和張太願意共居，所以兩個家庭成為第一批土瓜灣下鄉道的租戶。

註冊社工黎健基表示，救世軍營運的「住+」土瓜灣社會房屋共享計劃，人均居住面積達7.5平方米。（謝騰鋒攝）

建立鄰里互助關係

註冊社工黎健基是救世軍「住+」土瓜灣社會房屋共享計劃計劃主任。他提到，輪候公屋超過三年，居於劏房、天台屋、寮屋的租戶，都可以申請入住計劃中的「共居房屋」。去年九月，計劃首次接受申請，獲超過200份申請；首輪入住有73戶、共200多人受惠。

黎健基指出，計劃共53個單位，每個單位約400至500平方呎，人均居住面積為7.5平方米（約80平方呎），租期兩年。他指出，計劃其中的特點是「共居」，所以接獲申請後，亦需進行配對，皆因「相見好同住難」。

他以兩個一房家庭戶為例，家庭需共用客廳，而兩個一人家庭則需共享廚房及洗手間：「計劃亦強調和諧鄰里關係，所以會經常辦不同活動，例如入伙派對、糖水共享等，建立鄰里互助的關係，增加對社區的歸屬感。」

小朋友獲得更多活動空間，也有鄰舍小孩作玩伴。（受訪者提供）

重展歡顔 融入社區

小珍坦言，自去年11月入住「共居房屋」，居住環境得以改善，仔女同學家長都說她看來寬容了。「以前環境差，對大女態度差，說了不好聽的話，但大女好生性，又因為有自己書檯溫習，上課認真，讀書有很大進步，又會幫忙照顧弟弟和張太的細仔，還說可以替其他鄰居幼稚園的小朋友檢查功課。」小珍還報讀課程，接受再培訓，希望待小朋友長大，可以重投社會，另也成為學校的義工家長，與社會重建關係。

她又指，現在與張太輪流在家看顧小朋友，周末假日會一起煮一起食，偶然張生放假可以帶小朋友到附近公園耍樂，讓兩位太太預備晚餐，然後兩家人共享。「同大廈的鄰居都認識，有時包了餃子、糖水，都會互相分享，感覺開心多了。」

事實上，香港樓價高企，一般市民難以負擔，公屋輪候期長。據政府統計處的報告 ，全港有超過9萬個劏房，有近21萬居住。香港房委會網頁資料顯示，截至2018年12月底，約有15萬宗一般公屋申請，平均輪候時間為5.5年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為2.9年 。最新財政預算案建議預留20億元，支持非政府機構興建過渡性房屋 。

救世軍社工聯同青年住客一起為街坊舉辦入伙派對，街坊一人一味拿手小菜與鄰居共享。（受訪者提供）

撰文：陳零

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「過渡性房屋 單親媽媽重投社會 共居建鄰里關係」​】

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