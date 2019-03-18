疏導內地團迫爆土瓜灣　黃進達：將推出團餐預訂App避高峰用膳

內地訪港團在部分地區造成人流擠塞問題，令當區居民不滿。香港旅遊業議會早前成立「內地來港旅行團地區協調小組」，成員包括旅行社、店舖、導遊工會、旅遊車營運商等，以推出疏導分流方案和人流管理措施。旅遊業議會主席黃進達今（18日）接受港台節目《千禧年代》訪問時指，正物色新的維港觀光船碼頭作旅行團上落客，並計劃今年內推出團餐預訂時間App，以避免過多內地團聚集於某些食肆店舖外。

黃進達表示，計劃向旅行團推出用餐服務Apps，給導遊預先安排用膳時間。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

由於大多內地團行程集中於九龍城、土瓜灣，為當區居民造成困擾。黃進達指，部分提供團餐的食肆派出職員作分流秩序，亦有安裝攝像頭了解人流情況，議會亦向導遊提供相關資料，以作用餐時間安排。他表示，計劃推出旅行團預先登記團餐的應用程式，給各團導遊了解該餐廳的團餐使用狀況，以避免高峰期用膳，及適時調動團隊行程，同時讓餐廳更好統籌。他稱業界仍在構思中，希望數月內推出。

對於遊客集中在九龍城公眾碼頭上落船，他表示，議會正密切尋找適合、非住宅區的碼頭位置作分流，包括紅磡、觀塘及啟德遊輪碼頭，惟暫未落實地點，「啟德有好多工程展開，以前的公眾碼頭亦有上落位但有工程，所以未必適合旅遊巴停泊、及旅客安全。」他又指，與維港游營辦商協調，或日後安排團友於船上用膳，或在灣仔、金紫荊等景點用餐。