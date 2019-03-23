【DSE 2019】讀中醫需愛好中國文化 　中大醫學院：高分不一定得

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試將於4月1日開始，部分考生或會以入讀醫科為奮鬥目標。雖然中西醫同稱「醫學」，但兩者涉及不同理論概念，對西醫課程感興趣的學生，並不等於對中醫感興趣。 中大中醫學院臨床部副主任梁晶表示，整套中醫哲學理論與中國文化有關，與傳統理科概念存在一定差異，因此有志入讀的考生，需對中國文化有一定興趣，不妨試讀《黃帝內經》以探知自己感覺。她又指，由於中醫是一套獨立學問，學院不會只取錄純理科生，對中醫及中國文化感興趣的文科生同可報讀，「唔係分數高就代表一定會收。」

中大中醫學學士學位課程為五年制的教資會資助課程，內容包括臨牀前期課程及臨牀實習課程兩大部分。（歐嘉樂攝）

香港中文大學中醫學學士學位課程（JS4542）為五年制的教資會資助課程，內容包括臨床前期課程及臨床實習課程兩大部分。在實習部分，學生須赴內地中醫院進行臨牀實習，包括內科、外科、婦科、兒科、骨傷科及針灸科等。

課程畢業生可報考香港中醫執業資格試，通過考試後可申請成為香港的註冊中醫師。

不會只取錄純理科生

中大中醫學院專業顧問、臨床部副主任梁晶表示，由於中醫是一套獨立學問，不會只取錄純理科生，對中醫及中國文化感興趣的文科生同可報讀，「唔係分數高就代表一定會收。」

中大中醫學院臨床部副主任梁晶表示，由於中醫是一套獨立學問，不會只取錄純理科生，文科生亦可報讀。（歐嘉樂攝）

DSE生不妨試閱《黃帝內經》以查探興趣

梁晶強調，由於整套中醫理論，與物理、化學、生物等理科概念存在一定差異，DSE學生入讀後需要改變思考模式。她提醒，DSE學生可先選讀一些中醫經典書籍，例如《黃帝內經》，了解中醫所涉理論，以及釐清自己是否對相關知識感興趣，然後才作決定。

中大中醫學士收生標準

對中醫學感興趣 喜歡與人交流接觸 對醫療範疇感興趣 由於中醫哲學理論與中國文化有關，因此申請人需展示對中國文化的興趣 需通過一次或兩次面試，兼符合基本成績要求 面試問題包括：情境題、日常閱讀書籍、對中國文化的興趣及認知 資料來源：中大中醫臨床部副主任梁晶

周艷秀憶述，入學初期其中一項困難之處，便是要放下中學時期的理科概念，繼而轉換成中醫的一套哲學概念。（歐嘉樂攝）

立志讀西醫 卻改讀中醫會有落差

中大中醫四年級學生陳皓天認為，雖然中西醫同樣是醫學，但由於兩者涉及不同理論概念，立志讀西醫的學生若改讀中醫，感覺上可能會有落差。另一學生周艷秀則憶述，她在入學初期，其中一項困難之處，便是要放下中學時期的理科概念，繼而轉換成中醫的一套哲學概念。

要求4核心科目「3322」級 選修亦要達3級

根據中醫學院資料，循大學聯招（JUPAS）申請的DSE考生，基本入學要求為4個核心科目成績須達「3322」級，同時至少兩個選修科目需達3級；其中一個選修科宜為生物、化學、物理、綜合科學或組合科學，但學院向《香港01》表示，此項並非強制要求，即使申請人未有選修理科，同樣可報讀中醫學士（見下表）。

梁晶表示，中醫哲學理論與中國文化有關，申請人需對中國文化感興趣。（歐嘉樂攝）

中醫學士最佳5科中位數為28分

收生分數方面，根據中大2018至2019年度的收生成績，以最佳五科計算，中醫學士的成績中位數為28分，上四分位數為29分；以4個核心科目加2個選修科計算，成績中位數為32分，上四分位數為34分。

另外，中大早前宣布，今年JUPAS開始採納「文憑試擇優分數轉換表」，各DSE科目成績經換算後，5級可獲計5.5分，5*及5**級則分別可獲計7分及8.5分。