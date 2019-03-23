【DSE 2019】中醫生倡社區中醫納公營　宏觀、微觀中西醫相輔相成

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試將於4月1日開始，部分考生或會以入讀醫科為奮鬥目標，選擇中西醫故然涉及的範疇不同，然而面對醫療壓力或多或少有相類似。 本港目前正值冬季流感高峰期，突顯公營醫療服務超負荷問題。5名中大中醫學院四年級學生早前參加政策游說比賽，探討如何借助中醫專業紓緩公共醫療體系的壓力，建議政府應將全港18間社區中醫教研中心，納入公營醫療系統，以及推行公私營中醫診所合作，讓中醫業界協助紓緩現時醫療困局。 有中醫學生認為，中醫擅於治療長期病痛，西醫擅於微創手術，兩者為宏觀及微觀之分，亦應能相輔相成；而就讀中醫課程的最困難之處，則是在入學初期，必須放下高中課程的理科觀念，轉換成中醫的一套哲學概念。

中大中醫學院臨床部副主任梁晶(中)表示，整套中醫哲學理論與中國文化有關，與傳統理科概念存在一定差異，因此有志入讀的考生，需對中國文化有一定興趣。（歐嘉樂攝）

醫護壓力大，究竟該怎樣解決？由香港中文大學中醫學院四年級學生謝智勇、周艷秀、梁煒琦、王淑芬及陳皓天組成的五人團隊，奪得《策掂 - 傑出政策人大賽2018》大專組冠軍。

團隊提倡，香港長遠應成立中醫藥管理局，建立認可私營中醫名單；政府亦應將全港18間社區中醫教研中心，納入公營醫療系統，以及推行公私營中醫診所合作，讓中醫業界能更有效地輔助以西醫為主的醫療制度，紓緩現時醫療困局。

中醫宏觀 西醫微觀

坊間不時有人將中西醫互相對比，對於兩者的「微妙關係」，團隊成員陳皓天形容：「中醫是較宏觀，西醫則較微觀。」他認為，雖然中西醫同樣是醫學，但由於兩者涉及不同理論概念，立志讀西醫的學生若改讀中醫，感覺上可能會有落差。

中大中醫四年級學生陳皓天形容：「中醫是較宏觀，西醫則較微觀。」（歐嘉樂攝）

因中三扭傷腳接觸中醫 中醫生而由選讀西醫轉為中醫

隊長謝智勇認為，兩者涉及不同理論，很難簡單套用西醫理論解釋中醫，反之亦然。但他同時認為，中西醫能相輔相成，例如中醫擅於治療長期病痛，西醫擅於微創手術，雙方能分工合作，達至最佳療效。

談及讀中醫的初衷，謝智勇直言，中三時曾以入讀西醫為目標，但他某天在打籃球期間扭傷腳，家人隨後帶他看中醫。經過三劑藥療程後，謝的腳傷大致痊癒，他因而對中醫專業留下深刻印象，亦促使他決定入讀中醫課程。

就讀中醫課程的其中一項困難之處，便是思維模式、理論的轉變。團隊成員周艷秀憶述，在入學初期，她首先要放下中學時期的理科概念，轉換成中醫的一套哲學概念。她又引述任職物理治療師的兄長指，「（對比中醫）西醫有啲嘢係做唔到。」

謝智勇（右）認為，中西醫能相輔相成，例如中醫擅於治療長期病痛，西醫擅於微創手術，雙方能分工合作，達至最佳療效。（歐嘉樂攝）

中大中醫學院臨床部副主任梁晶解釋，由於整套中醫理論，與物理、化學、生物等理科概念存在一定差異，其哲學理論實際與中國文化有關。因此，她認為有志入讀中醫課程的中六畢業生，需要對中國文化有一定興趣（見另稿）,因他們不會只取錄純理科生，對中醫及中國文化感興趣的文科生同可報讀。

學針灸要先拮自己

謝智勇則認為，針灸科目是相對困難，他笑言：「學針灸時，一開始要先拮自己，掌握穴位、手法。因為學習初期未太掌握，所以經常會拮痛自己。」

另一成員梁煒琦指，中醫學生需要在「大體老師」的輔助下，學習解剖、理解神經穴位。她直言，由於從未接觸過遺體，初期會感到緊張及害怕，惟後來明白大家都是本着莊嚴、尊重的學習態度，逐漸消除恐懼，同時十分感激「大體老師」的無私付出。

五人團隊憑「探討如何借助中醫專業紓緩公共醫療體系的壓力」研究議題，奪得《策掂 - 傑出政策人大賽2018》大專組冠軍。（資料圖片）

回想參賽 游說羅范椒芬最棘手

談及《策掂》比賽過程，隊長謝智勇憶述，團隊在約4個月時間內，游說過11位與政府政策、醫療範疇或中醫政策相關的持分者，當中包括行政會議成員羅范椒芬、食物及衞生局局長政治助理鄭守崗、保險界立法會議員陳健波等。

謝智勇直言，11名持分者當中，以羅范椒芬的游說工作最棘手。謝形容，羅范椒芬熟悉政府運作，對政策有一定看法，因此團隊需要清晰說明其主張與現行政策的分別。