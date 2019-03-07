為幫朋友買「白居二」單位　董事認作虛假聲明　判社服令160小時

女採購員與夫以「白居二」購買二手居屋時，涉嫌與一名製作公司董事合謀，訛稱女採購員在製作公司工作，以令夫婦二人收入乎合申請要求，從而令二人得以480萬購下一居屋單位，省下284萬元補地價費用。三人早前被廉署拘控，兩夫婦否認指控，董事早前認罪，今（7日）在東區裁判法院被判160小時社會服務令。

被告譚浩傑（灰衣）聲稱幫朋友買樓作虛假聲明，被判社會服務令160小時。（馮家淇攝）

辯方求情指時，被告背景報告正面、無案底，當時只是打算幫助朋友，令該國際公司造成尷尬，已深感歉意。裁判官羅德泉考慮被告認罪及背景，判被告160小時社會服務令。

女被告在歐萊雅任採購員

被告謝國鴻，38歲，報稱廣告公司董事。案情指，第一被告胡嘉朗（女，36歲，下稱：胡），任職歐萊雅（L’Oreal) 產品採購員，與第三被告譚浩傑（39歲，下稱：譚）為夫妻，第二被告謝國鴻為他們朋友。

夫婦月薪逾4萬不符資格

胡及譚在2013年向房委會申請購買資助房屋單位，並提供夫婦二人有關薪金的證明。根據房委會的規定，已婚夫婦如希望在二手市場以免補地價形式購入居屋（即白居二計劃），兩人合共月薪不得超過$40,000。惟據該夫婦所提交的證明書，二人實際上的月薪為$40,535，理應不符合房委會的規定，故二人在2014年1月被房委會職員要求澄清。

以僅483萬購得二手居屋

有人要求被告為她發出一張虛假的工作和薪金證明，指夫婦中之一人曾受聘於謝，並向房委會澄清二人月薪合共為$37850，符合資格，獲房委會接納。二人及後成功購入筲箕灣東旭苑一個約值483萬的居屋單位後，免於補回約284萬地價。

案件編號：ESCC 3113/2018