41歲男子染麻疹　無外遊記錄　曾到訪尖沙咀商廈、康健醫療中心

衞生署衞生防護中心公布，一名41歲男子感染麻疹，他沒有外遊記錄。該男子於本月14日到瑪嘉烈醫院求診及入院接受診治，病人情況穩定，並已出院。 根據流行病學調查顯示，病人沒有接種麻疹疫苗，潛伏期內亦沒有接觸麻疹病人。於病毒傳染期沒有外遊，其家居接觸者沒有病徵，現正接受醫學監察。

該41歲男病人過往邊康良好，他於本月11日出現發燒及出疹等病徵，並分別於當日及同月14日到私家醫生求診。他並於本月十四日到瑪嘉烈醫院求診及入院接受診治，其血液樣本經檢測後對麻疹病毒免疫球蛋白M抗體呈陽性反應，病人情況穩定，已經出院。

根據流行病學調查顯示，病人沒有接種麻疹疫苗，潛伏期內亦沒有接觸麻疹病人。衞生署指病人於病毒傳染期沒有外遊，其家居接觸者沒有病徵，現正接受醫學監察。

病人在病毒可傳染期間曾到訪的地點詳列如下：

日期／時間 地點 接觸者醫學監察

截止日期 三月七日

（上午九時半至下午四時） 九龍尖沙咀加拿分道18號恒生尖沙咀大廈 三月二十八日 三月八日

（上午九時半至下午四時） 九龍尖沙咀加拿分道18號恒生尖沙咀大廈 三月二十九日 三月九日

（上午九時半至下午四時） 九龍尖沙咀加拿分道18號恒生尖沙咀大廈 三月三十日 三月十日

（上午九時半至下午四時） 九龍尖沙咀加拿分道18號恒生尖沙咀大廈 三月三十一日 三月十一日

（晚上七時至七時半） 康健醫務中心

（新界葵涌梨木樹邨梨木樹商場L1樓120號鋪） 四月一日 三月十四日

（下午四時半至四時四十五分） 康健醫療中心

（新界葵涌梨木樹邨梨木樹商場L1樓120號鋪） 四月四日

衞生防護中心發言人解釋，麻疹由麻疹病毒所引起，傳染性極高。麻疹可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低。病人從出疹前四日至出疹後四日內可把病傳染給別人；而麻疹的潛伏期可長達7至21日。

發言人提醒，接觸者應觀察有否於潛伏期內出現麻疹病徵，包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。

在本港，「香港兒童免疫接種計劃」為一歲兒童接種麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗，其後於小學一年級接種第二劑混合疫苗。（資料圖片）

在本港，「香港兒童免疫接種計劃」為一歲兒童接種麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗，其後於小學一年級接種第二劑混合疫苗。本港小學一年級的學童接種麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗的覆蓋率超過95%。

另外，接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。衞生防護中心提醒，市民如計劃前往出現麻疹爆發或高發病率的地方，應先檢視其疫苗接種紀錄及過往醫療紀錄。而非本港出生的市民應特別留意，因其可能未曾在童年接種麻疹疫苗。有關麻疹疫苗接種在本地的歷史可參閱衞生防護中心麻疹專頁的資料。任何未完成接種兩劑含麻疹的疫苗、疫苗接種紀錄不明或對麻疹免疫力有疑問的人士，應該於出發前至少兩星期，就接種疫苗事宜諮詢醫生意見。