多國爆麻疹　調查指逾八成港人到訪高風險旅遊地區不接種疫苗

社會新聞
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即將踏入旅遊旺季，然而港人外遊熱點如日本、韓國相繼爆發麻疹疫情，近日亦有國泰航空空少在往返東京航班上值班後，於本港確診患上麻疹，可見旅遊時也不能對傳染病掉以輕心。

有調查發現，有六成受訪者表示知道部分旅遊地區有疫症爆發；但問及如果即將到訪高風險地區時會否考慮接種疫苗，逾八成人表示不會考慮。

被問及如果即將到訪高風險地區時會否考慮接種疫苗，調查發現，逾八成港人表示不會考慮。（資料圖片）

目前日本、菲律賓、韓國、北美均爆發麻疹疫情，香港旅遊醫學學會籌備組本月在旺角鬧市進行隨機街頭訪問，在104名受訪者中，有六成受訪者表示知道部分旅遊地區有疫症爆發，但約六成人出發前不知道需要接種疫苗。當問及如果即將到訪高風險地區時會否考慮接種疫苗，85%受訪者表示不會考慮。

梁家偉提醒，麻疹屬高傳染性疾病，不能輕視。（勞敏儀攝）

麻疹在出疹前後4日均可傳染

會長兼英國註冊藥劑師梁家偉表示，麻疹屬高傳染性疾病，能透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物傳播，潛伏期一般為7至18日，甚至長達21日。患者會出現發燒、流鼻水、眼紅、咳嗽、口腔內出現白點的症狀，在感染3至7日後皮膚會出現污斑紅疹，通常由面部擴散至全身，維持4至7日，甚至3星期，其後留下褐色斑痕或脫皮；在出疹前4日至出疹後4日內，患者均可傳染他人，病情嚴重時可影響呼吸系統、消化道及腦部，甚至死亡。他指，若市民未有做好預防措施出遊，不論在航班上或到達目的地，均有機會危及健康及性命。

香港旅遊醫學學會籌備組倡議市民因應個人身體狀況、旅遊地點，接種相關疫苗及準備合適藥物與急救用品。（勞敏儀攝）

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港人旅遊熱點疫苗接種建議。（香港旅遊醫學學會籌備組提供）

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