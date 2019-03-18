【港鐵撞車】泰雷茲曾建新加坡地鐵信號系統　17年爆列車追撞事故

港鐵近年更換多條鐵路線的信號系統，惟荃灣線新信號系統於今年第3季即將投入服務之際，今日（18日）凌晨測試新信號系統期間，卻發出兩列列車相撞事件。 翻查資料，新信號系統為兩間國際知名信號系統供應商法國阿爾斯通（Alstom）及泰雷茲（Thales）組成的聯營公司提供。而在2017年，新加坡地鐵同樣發生兩列列車追撞事故，造成廿多人受傷，亦與更換信號系統有關，而系統供應商同樣是泰雷茲提供。

新加坡兩年前發生列車相撞事件，亦涉及更換信號系統有關，而供應商同樣是加拿大的泰雷茲（Thales）。（資料圖片）

2017年11月15日，新加坡地鐵東西線裕群發生兩列列車相撞事故，一列開往大士連路站（Tuas Link Station）的列車因故障停頓在裕群站，1分鐘後另一架列車在故障列車後方停下，惟列車其後突然向前駛，並撞向前方列車，事件造成廿多人受傷。據新加坡傳媒當時報道，傷者包括26名乘客和兩名地鐵職員。

調查結果發現，由泰雷茲承建的新信號系統出現問題，以致防護系統被解除，錯判兩列列車之間的距離，繼而發生相撞。泰雷茲當時表示，該次事件是公司在全球首次遇到。

▼圖解港鐵撞車事故▼

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是次港鐵為7條路線更換新信號系統，工程合約於2015年簽訂，並批予法國阿爾斯通及加拿大泰雷茲組成的合營公司Alstom-Thales DUAT JV，合約款項總值33億港元。

根據合約，合營公司採取「通訊為本列車控制」（Communications Based Train Control Technology）設計的新信號系統，並分階段提升荃灣線、港島線、將軍澳線、觀塘線、迪士尼線、東涌線及機場快線的信號系統。

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有分析指，港鐵的舊系統SACEM則使用固定區間運作（Fixed Block），其運作為每個區間只容許一列列車駛入，令列車保持既定的安全距離，並設有列車自動操作系統及列車自動保障系統，倘發生任何異常情況，會自動指令列車慢駛或停下。系統相對簡單，但列車調度上彈性則較低。

至於正進行升級的新信號系統CBTC，則使用移動區間（Moving Block）運作，能夠容納更多列車在同一路段保持安全距離行駛，以提高路軌使用效率、從而加密班次，但對列車信號收集、處理的要求較高，另系統變得複雜。

《香港01》記者今早致電Alstom香港分公司，惟相關職員拒絕回應事件。