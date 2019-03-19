【復活節】入境處：擬外遊市民盡早辦護照　不會為方便旅遊辦快證

距離復活節長假尚有一個月，入境事務處呼籲，有意在假期間出外旅遊的市民盡早申請旅行證件。

入境事務處提醒，有意在假期間出外旅遊的市民盡早申請旅行證件。（資料圖片）

入境處發言人表示，處理香港特別行政區護照申請程序上，處方在收妥所需文件、費用及相片後，一般需時10個工作天。

若申請人為11歲以下而未領有香港永久性居民身份證的兒童，一般的處理時間為14個工作天。此外，處理郵遞、投遞或網上遞交的申請的時間，可能需要額外2至3個工作天。因遺失、損壞或更改個人資料而換領護照的人士，須親身遞交申請，其申請亦可能需較長的時間處理。

入境處指，11歲或以上的合資格申請人可在辦公時間內，使用設於入境處總部及6個分區辦事處的自助服務站，遞交香港特區護照申請。

發言人強調，入境處只會在理由充分的情況下，才接納緊急簽發香港特區護照的要求。該處通常不會為方便觀光旅遊而緊急簽發香港特區護照。

入境處鼓勵市民善用預約服務，申請或領取旅行證件。他們可經互聯網或致電二十四小時電話熱線（2598 0888），預約申領旅行證件。

另外，入境處指，市民可向總部及各分區辦事處索取香港特區護照申請表格，及有關資料冊子，亦可瀏覽網頁並下載申請表格。