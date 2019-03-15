【遊日注意‧有片】國泰東京航班爆麻疹　復活節外遊有咩要注意?

日前國泰航空一名23歲空少，於本月初在往返東京航班上當值後，在本港確診患上麻疹。由於麻疹是一種高傳染性的疾病，因此令人關注乘搭航機期間感染的風險。加上下個月就是復活節假期，相信不少人也有出遊的打算。即點擊觀看影片，由家庭醫生講解麻疹的感染風險及預防貼士。

國泰一名空少於本月初在往返東京航班上當值後，回港後確診麻疹。(資料圖片)

今年多個國家都有出現麻疹疫情，當中包括港人的旅遊熱點韓國及日本等地。當中以日本的疫情爆發的速度令人關注。家庭醫生林永和表示，麻疹是一種高傳染性的疾病，病人從出疹前4天至出疹後4天內都可把病傳染給別人。潛伏期一般為7至18天，更可長達21天。

受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水等病徵，3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身。病重者的呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡。

病人從出疹前4天至出疹後4天內都可把病傳染給別人。(Getty_Images) 本港麻疹疫苗接種情況 防疫注射是最有效預防麻疹的方法，而疫苗的效用理應有效一輩子。在本港，政府在1967年將麻疹疫苗納入「香港兒童免疫接種計劃」，1996年則全港落實注射共兩劑疫苗，包括1歲兒童必須接種第1支MMR疫苗（麻疹、腮腺炎、德國麻疹），到小一（6歲）接種第2支疫苗，可為身體帶來97%麻疹的保護能力。林醫生稱，根據衞生防護中心的資料，本港現時30至50歲的人士，大部分人都曾接種過一支預防針，擁有93%至95%的保護力。

防疫注射是最有效預防麻疹的方法。(資料圖片) 未足一歲幼童外遊要留意風險 還有一個多月就是復活節假期，打算外遊的港人有何要注意?林醫生建議，先翻查自己的注射疫苗紀錄(針卡)以確定有否曾經接種麻疹疫苗。若已組遺失了「針卡」，則可找家庭醫生驗血以確定體內是否有足夠抗體，有需要時亦可補打針，接種後約兩星期體內便開始出現抗體。 若打算帶同一歲以下幼童外遊就要多加留意。因為他們未能接種有關疫苗，因此帶他們到有爆發麻疹的地方是有相當風險，若不幸感染或會帶來嚴重的後果。

至於預防方法，林醫生認為與預防流感相似，經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前、觸摸扶手或門把等公共設施後，咳嗽或打噴嚏後都應洗手。如果情況未許可，也可用酒精搓手液潔淨雙手。