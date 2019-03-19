【復活節託管】長假期為孩子安排精彩活動　各區託管課程一覽　

臨近復活節假期，需要如常上班、家人又難以抽身幫忙的家長又要煩惱如何安置小朋友。坊間有不少機構就提供託兒服務或者興趣班，為有需要的家長分擔一下照顧小朋友的工作，又可以讓小朋友邊玩遊戲邊學習，善用這個長假期。

1. 循道衛理中心（灣仔）

循道衛理中心的2019復活節託管活動適合小一至小六學童，當中包含不同的興趣班、參觀活動以及戶外活動，每日全日費用由$280至$290不等，已包括活動費、交通費、午膳及茶點。

對象：小一至小六學生

日期：2019年4月18日、4月23至26日

時間：上午8時半至晚上6時半

查詢電話：2863 5677（馬Sir / 李姑娘）

中心地址：香港灣仔軒尼詩道22號2樓

相關網址：http://www.methodist-centre.com/cfss/tc/hosting_easter

2. 基督教家庭服務中心 — 成龍全人發展中心

中心今年的復活節主題課程集合STEAM、英文及藝術，透過開心互動環境下，鼓勵小朋友多聽多講多想，激發創意思維與信心，寓學習於娛樂。

對象：3至8歲小朋友

日期：4月23、24日

查詢電話：2704 0020

中心地址：將軍澳景林鄰里社區中心一、二、四樓

詳情及報名表格請按下圖：

相關網址：http://wholeperson.org.hk/index.php?option=com_content&view=article&id=104:2019-easter&catid=8:news&Itemid=256&lang=hk

3. 大埔浸信會社會服務處－欣悅家長綜合服務中心

中心在復活節長假期提供一日班，讓小朋友可以邊玩遊戲邊學習，家長又可以有時間稍稍休息或處理其他事情，一舉三得。幼兒班會透過不同桌遊、繪本、角色扮演以及遊戲，提升幼兒的專注力／社交能力或對情緒的認識等。而兒童班就會透過不同桌遊、模擬情境以及遊戲，提升兒童的專注力／語言能力或解難能力等。



對象：3至6歲（幼兒班）、7至10歲（兒童班）

日期：4月15至18日、23至26日

查詢電話：2656 6680／2899 8100

地址：大埔富亨邨亨昌樓地下

詳情請按下圖：

中心專頁：https://www.facebook.com/TaiPoBaptistChurchSocialService/

4. 竹園區神召會好鄰舍家庭中心

中心提供的復活節託管服務包括功課輔導、英語會話、小組遊戲、英語兒歌、健體運動比賽、電影欣賞、藝術大創作、EQ情緒管理等。

對象：小一至小六學生

日期：4月18、23至25日

查詢電話：2775 2727／2775 3792

地址：觀塘安達邨安達商場北翼平台

詳情請按下圖：

中心專頁：https://www.facebook.com/pchkgnfc/

5. 香港基督教使徒信心會恩澤中心（樂富）

中心的復活節託管班分全日和半日，透過戶外活動、興趣班組及功課輔導班，使學生能在良好的學習環境中學習及享受假期。

對象：K2至小六學生

日期：4月23至26日

查詢電話：2336 4000（楊姑娘）

地址：九龍橫頭磡樂富廣場三樓3153A室

詳情請按下圖：

中心專頁：https://www.facebook.com/pchkgnfc/

6. 賽馬會將軍澳青年空間 - 香港青年協會

青年空間提供的復活假期日託系列每天都有不同活動，主題包括復活節手作及遊戲、草地放電、自理達人、戶外遠足等。

對象：6至12歲兒童

日期：4月18、23至25日

費用：$180至$200（每日）

查詢電話：2623 3121（Scarlett梁姑娘）

地址：將軍澳明德邨明覺樓地下

相關網址：https://tko.hkfyg.org.hk/2019/03/11/4-6%E6%9C%88%E7%B2%BE%E9%81%B8%E6%B4%BB%E5%8B%95/