勞工處推網上職安健投訴平台　僱員可手機傳片舉報不安全工作環境

港府建議提高職安健條例罰則，與此同時，勞工處今(19日)宣布，推出網上職安健投訴平台，僱員及公眾可透過手機、電腦等電子裝置，舉報工作地點的職安健不當作業或環境狀況。根據平台顯示，投訴非實名制，市民可按個人意願選擇是否披露個人資料，亦可要求勞工處作出回覆跟進；官方則表明，所有投訴絕對保密，但假若資料不足，投訴或無法受理。

勞工處網頁右上方設「網上職安健投訴平台」連結，市民可透過手機或電腦填寫電子表格作舉報。(勞工處官網截圖)

市民過往倘需投訴，一般有3個途徑，包括發電郵、致電勞工處職安健投訴熱線2542 2172或1823，作出舉報。勞工處今公布，推出全新的網上平台，便利市民。

勞工處發言人指，網上平台可讓僱員及市民更快捷及方便地出投訴，令勞工處能夠盡快跟進，以防止意外發生。投訴人可透過智能電話、平板電腦等流動電子裝置，到勞工處網頁填寫電子表格作出舉報，並可上傳相片、影片或錄音檔案。收到投訴後，勞工處會因應投訴性質及內容，盡快派員巡視相關的工作地點，作出針對性的調查及跟進，所有舉報均會保密處理。發言人強調，除在法例特定情況下，勞工處不會披露投訴人資料，亦不會披露因收到投訴而到訪某工作地點。

勞工處提醒，工人必須配合及遵守僱主制訂的安全規定，亦同時呼籲僱員平日工作時要多加留意周遭情況，如發現不安全的作業模式或環境狀況，應立刻向勞工處作出舉報。勞工處解釋，僱員最清楚每天工作地點的潛在危險，所提供的資料對改善工作安全環境至為重要，除了可以保障自己和其他工友的工作安全外，亦可使家人更安心。

職安健法例自生效以來，被批評檢控力度不足，僅得3宗個案獲法庭判處監禁緩刑，罪成者被判即時入獄更是「零紀錄」，政府近日提出修例，加強罰則。(資料圖片)

本港職安意外頻生，但量刑標準偏低，職安健法例自生效以來，僅得3宗個案獲法庭判處監禁緩刑，罪成者被判即時入獄更是「零紀錄」，違例個案主要被判罰款，以建造業為例，即使涉及致命的工業意外，去年每張傳票平均罰款亦僅達 27,000 元。港府近日提出修例，加強罰則，嚴重違規個案方面，亦擬將罰款金額與被定罪公司的營業額掛鈎，水平訂於其10%或600萬元。