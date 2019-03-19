【港鐵撞車】信號供應商泰雷茲對意外感遺憾　不認為設計失誤

港鐵荃灣線昨日（18日）凌晨測試新信號系統，期間中環至金鐘站有列車相撞，荃灣線來往金鐘至中環的服務至今仍暫停。承辦港鐵新信號系統的集團為跨國聯營公司，包括法國泰雷茲集團（Thales）的加拿大分公司代表今日（19日）表示，對發生意外感遺憾，但不認為是設計問題。公司派出的專家代表早上已經抵港，會全力配合事件查出真相。

侯任港鐵行政總裁金澤培拒絕再就意外作回應。（盧翊銘攝）

港鐵昨日表示，涉事新信號系統由兩間國際知名信號系統供應商法國阿爾斯通（Alstom）及加拿大泰雷茲（Thales）組成的合營公司供應。

亞太鐵路大會今日正在本港舉行，泰雷茲集團亦有派員參與。泰雷茲加拿大分公司設計首席Mihai Lungu 對昨日港鐵有列車相撞一事感到遺憾，但不願透露進一步的詳情。

泰雷茲集團需要為意外負上全責？Lungu直言不知道發生什麼事，但公司全力配合港鐵的調查，強調會查根究底（come to the bottom）。

泰雷茲加拿大分公司設計首席Mihai Lungu透露，公司專家今早抵港配合港鐵調查。 （盧翊銘攝）

▼圖解港鐵撞車意外▼

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他再被追問意外是否因為設計失誤所致？他說：「I don’t think so （我不這樣認為）」，強調專家今早已經抵達香港，他們全力配合調查。

而侯任港鐵行政總裁金澤培出席同一場合時表示，港鐵董事局下午會與運房局開會，暫不回應意外相關問題。