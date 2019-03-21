【郭炳江出獄】保釋上訴失敗　見兄郭炳湘最後一面　三入三出監獄

新鴻基地產前聯席主席郭炳江今日（21日）出獄，他因捲入前政務司司長許仕仁的「新地案」，2014年底罪成被判監5年。 郭原是兩名刑期最短的被告之一，惟他在申請終極上訴後獲准保釋等候裁決，2016年中首度出獄；惟一年多後終審法院宣告他上訴失敗，在2017年6月第二度入獄。因在獄中表現良好，獲扣減三分一刑期，今日得以出獄。 不過在去年10月，郭炳江也曾經短暫離開赤柱監獄數小時，為的是到醫院，見病危的大哥郭炳湘最後一面，三弟郭炳聯也在場，三兄弟不和後終聚首一堂，也是最後一次。之後郭炳江重回監獄服刑，未能送別郭炳湘。

郭炳江申請終極上訴時曾准以1,000萬元保釋，當年他黑髮入獄，出獄時滿頭白髮。（資料圖片）

↓↓點擊下圖 逐一看新地案經過↓↓

+ 16 + 15 + 14

2012年廉署初提控

廉政公署於2012 年3月邀請許仕仁及郭氏兄弟郭炳江及郭炳聯協助調查，事件至今已剛巧7年。許被指在擔任強積金管理局行政總監、政務司司長、行政會議非官守成員，以及西九龍文娛藝術區發展計劃督導委員會主席職務時，涉嫌免租入住新地跑馬地禮頓山兩個相連單位，以及接受了新鴻基及其旗下公司的金錢利益或無抵押貸款。同年7月，廉署正式落案起訴郭氏兄弟、許、港交所前高級副總裁關雄生以及新鴻基時任執行董事陳鉅源。當時郭氏兄弟准以現金1,000萬元保釋。

2014年罪成首度失自由

2014年5月，案件於高等法院原訟法庭由麥機智法官審理，經7個月聆訊，陪審團退庭商議5日4夜後，裁定除郭炳聯外，其餘所有被告罪名成立。郭炳江被判囚五年，隨後被押送至赤柱監獄服刑，首次失去自由。

郭炳江與郭基煇父子情深。（資料圖片）

等終審上訴曾准保釋約一年

郭炳江隨即申請上訴，並要求保釋等候結果，但遭上訴法庭拒絕，最終亦駁回其上訴。郭於2016年向終審法院提終極上訴，同年7月並在終審法院再提保釋申請，獲終院准他以1,000萬元保釋，暫准離開囚籠。郭的兒子郭基煇亦在庭外等候他出來，郭當時已服刑一年多，原本的黑髮換成一頭白髮，但他離庭一刻甚為開心，更在傳媒面對大叫：「阿媽我返咗嚟！」

郭獲准保釋後，終極聆訊至2017年才進行，終審法院至同年6月才頒下終極判詞，各被告被裁定上訴失敗，郭隨即被押送回赤柱監獄，第二次到獄中服刑。

郭炳湘去年突病倒，郭炳江在他離世前獲准到醫院見最後一面。（資料圖片）

郭炳湘病危 獲准到醫院見最後一面

然而，該次保釋等候上訴並非郭炳江在服刑期間，唯一的一次離開監獄。他於2018年10月初，因大哥郭炳湘病重昏迷，獲懲教署批准，在懲教人員押解下到港安醫院見兄長最後一面。連同三弟郭炳聯，三兄弟在不和後終團聚，郭炳湘不久後也離世。這次離開赤柱監獄只數小時，他在醫院探望其兄約半小時便離開。至於郭炳湘安息送別儀式，郭炳江則未能出席。

新地三兄弟（左起）三弟郭炳聯、大哥郭炳湘及二弟郭炳江兄弟不和致分家產。（資料圖片）

由於郭炳江在囚，郭炳湘的後事便由三弟郭炳聯打點。（資料圖片）

除許仕仁外同案兩被告已出獄

郭炳江將於今（21日）服刑期滿，正式出獄，並重獲自由。而「新地案」四名被定罪的被告，同被判入獄5年的關雄生，已於去年4月出獄；另一被判入獄６年的新地老臣子陳鉅源，因去年在服刑期間證實患上血癌，獲特首批准赦免餘下刑期，故已於去年中獲釋，現郭炳江亦已出獄，現只餘下被判囚7年半的許仕仁仍在獄中，料他最快可望於明年12月出獄。