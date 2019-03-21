【郭炳江出獄】廉署為一封匿名信追查六年　揭新地2000萬賄許仕仁

前政務司司長許仕仁於上任前後收取新鴻基地產高層提供利益案，被告之一、新地前聯席主席郭炳江罪成入冊，今日（21日）刑滿出獄。 這宗轟動香港政商界的世紀大案，源起是一封匿名信，向廉政公署舉報許仕仁與新地之間的隱秘利益關係，廉署遂成立專案小組追查多年， 案件於2014年在高等法院正式開審。其中控罪指，許仕仁在上任政務司司長前後，迂迴地從新地高層獲取850萬元及1,118萬元，及免租金租住禮頓山豪宅等利益。官商勾結的「甜頭」，令縱橫上流的四名被告淪為階下囚，於去年終極敗訴，法官指「黃金枷鎖」削弱了公職人員的自由行動能力及獨立性，罪成事實塵埃落定。

（由左至右）：許仕仁、郭炳江、陳鉅源及關雄生。（資料圖片）

郭炳江與許仕仁一同被捕

廉署於2008年7月收到一封由律師轉交的匿名信，指許仕仁時任積金局行政總監，接受新地高層免租入往銅鑼灣豪宅禮頓山，廉署成立專案小組開展調查，翌年底首邀許仕仁以證人身份會面。許仕仁提及出任新地顧問的1,500萬元報酬，露出端倪。

廉署於是擴大財務調查，搜證涉及逾千匯款記錄、230個戶口、120名證人，終查出賄款流向。於2012年3月先拘捕新地前執董陳鉅源、港交所前高級副總裁關雄生，再於十日後拘捕許仕仁、時任新地聯席主席的郭炳江及其弟郭炳聯，轟動全城。

郭炳江被揭過二人向許仕仁提供報酬​

2014年5月8日，案件在高等法院正式開審。案情指，許仕仁於2000年至2003年在任積金局行政總監時，無申報獲郭氏兄弟免費租住禮頓山相連單位；於2005年上任政務司司長前後，以此前擔任新地顧問的尾數報酬為名目，由郭炳江經陳鉅源及關雄生給予850萬元，但被指是讓他作為新地耳目，藉此讓新地在西九文化區及馬灣項目得益。另外，指許於2007年下旬身為行會成員，再次經陳鉅源及關雄生，收取郭炳江及郭炳聯的1,118萬元，眾被告對這筆款項向有不同解說，包括許稱是來自時任港澳辦主任廖暉。

↓↓點擊下圖 逐一看新地案經過↓↓

+ 16 + 15 + 14

聆訊揭露許仕仁生活奢華，包括自認曾數年內花費200多萬元買唱片，紅酒收藏亦花約700至800萬元。許仕仁曾向「上海小三」沈莉娜饋贈約850萬港元，購入上海千平方呎物業及奧迪跑車，並豪贈手袋、手錶等名貴禮物，紅顏知己的出現成為城中熱話。

郭炳江罪成入獄 郭炳聯脫罪​

聆訊歷時7個月，於2014年12月審結，陪審團最終裁定許仕仁、郭炳江、陳鉅源及關雄生，串謀公職人員行為失當，以及串謀向公職人員提供利益等罪成，分別判監5年至7年半，法庭並下令許要向政府歸還其中1,118.2萬元得益。五名被告中，僅郭炳聯脫罪。

法官麥機智宣讀判刑時，形容許仕仁「備受尊崇」、「才智出眾」等，對香港貢獻良多，本應名留青史，若非本案，會是近年最優秀政務司司長之一，卻因貪心、遭欲望蒙蔽，違背職責，淪得悲劇下場。

郭炳江被揭經陳鉅源及關雄生，一共給予許仕仁約2,000萬元。（資料圖片）

2017年終極敗訴後被褫奪勳章

四人提出上訴，於2016年2月被上訴庭駁回，指許仕仁接受了新地的「甜頭」，心和靈魂都已傾向新地，遇上與港人利益的問題時，他便會作出傾向新地利益的決定。四人於同年6月向終審法院申請上訴許可。不過，這宗由本港政商界權力核心交織的貪污案，終審法院於2017年6月下達49頁判詞一錘定音，維持四人原判，判詞提到所謂損害公眾，便是公職人員將自己身陷「黃金枷鎖」，阻止其自由行動的能力，以致公職人員無法以無懼精神作出真誠服務，獨立性徹底被削弱。

許仕仁於2007年獲授大紫荊勳章，而郭炳江則在同年獲授銀紫荊星章，但去年3月二人均被政府褫奪勳章。