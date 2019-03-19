【DSE 2019】中文口試最後3日　共識題未現身　轉軚需過程、理據

2019年中學文憑試（DSE）中文科口試於3月12日至21日舉行，今日（19日）即將踏入第六天，概括過去五天共10條口試題目，均為選擇題及古語題，通常考生視為最棘手的共識題仍未出現。 有資深中文科老師認為，一旦遇上「共識題」，達成共識並非主要目標，而是需表達有考量其他考生觀點的動機。另外，考生並非不可中途「轉軚」，但需要有過程和理據，不要到最後一分鐘才「轉軚」。

DSE中文口試尚餘三日便結束。（資料圖片）

《香港01》統計3月12日至3月18日的中文口試題目（見下表），在10題當中有7題屬於選擇題，古語題則要數上周五（15日）的「名言題」。

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王美琪表示，一旦遇上「共識題」，小組內是否達成共識並非主要，而是需要表達有考量其他考生觀點的動機。（資料圖片）

資深老師：勿到最後一分鐘才轉軚

資深中文科老師王美琪接受訪問時指出，「共識題」的處理難度不算高，小組內是否達成共識並非主要，而是需要表達有考量其他考生觀點的動機，並有意達致共識、協商的意圖。

王美琪又指，考生並非不可中途「轉軚」，相關作法不會導致扣分，但需要有過程和理據，「唔好去到最後一分鐘先轉軚。」

至於仍未現身的共識題，去年中文口試曾有一題，題目是「以下哪一個地鐵站名（旺角、黃大仙、迪士尼）最能呈現香港特色？試達成共識。」有疑似考生在社交網站專頁貼文，稱小組討論剩最後4分鐘時，眾人已用盡論點，當時其中一名考生嘗試「力挽狂瀾」，務求要說服其餘組員「轉軚」達成共識。

該名考生的理據為：「其中一個最多人嘅姓氏，就係姓黃喇！好似我咁，我同我啊爸、我啊爺、我太爺都係姓黃嘅。而黃大仙都係姓黃嘅，所以我認為黃大仙對香港人嘅代表姓較高。」相關貼文惹來網民熱烈討論，惟目前仍無法證實相關經歷是否屬實。