【DSE 2019】第三日中文口試　要求考生談如何培養對國家感情

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試將於4月開考，而中文科口試本周開始。今日（14日）為第三天，當中一條題目要求考生評論「在現今社會，有人認為搶佔先機是成功的關鍵」；另外一條則是「為培養中學生對國家的感情」，提供「踏足祖國河山、研習中國歷史、了解國家成就」三個選項，要求考生談及哪一項最為有效。 有資深中文科教師指出，大多考生忽略了評論題型的處理，容易墜進僅「談談看法」的層次；至於第二題的選項題型，考生應深入了解選項的特色，並扣連該選項如何培養感情，加以申述才會獲得較佳表現。

踏入DSE中文科口試第三日。（考評局短片截圖）

在現今社會，有人認為搶佔先機是成功的關鍵。試評論這種看法。 【DSE 2019】14/3 中文口試第一題

考生答首題易只談看法

踏入中文科口試第三日，對於評論式的題目，資深中文科教師王美琪指出，考生大多數忽略了評論題型的處理，而變了談談自己的看法。她就上述題目解釋，大部分考生會集中討論成功的關鍵因素，更會舉例素養是其一要求，惟直接忽略了評論「搶佔先機」是否成功的關鍵。她續指，應以「析、述、評」處理題目，例如評價看法是好或不好，同時亦可討論此文化的現象、背後成因及帶來的影響，並以不同層面及多角度分析。

資深中文科教師王美琪表示，選項題一般「揀邊個都唔會錯」，惟考生倘能將選項扣連如何培養感情的關係，表現會較佳。（資料圖片）

為培養中學生對國家的感情，以下哪一項最有效？試談談你的看法。 「踏足祖國河山、研習中國歷史、了解國家成就」 【DSE 2019】14/3 中文口試第二題

至於三選一的題目，王美琪則指「一般好難會錯，揀邊個都得」。惟她表示，考生須注意選項與培養感情的關係，例如有考生提出多踏足兩個景點或多看兩本書便能培養感情，但實際上忽略了論證、申述的過程。她建議，考生倘要取得高分，應要達致「精彩、深刻及吸引的角度」，並真正了解該選項的特色。她進一步以踏足祖國河山的選項為例，考生倘能提出與當地的人接觸過後，對當地負面的看法有所改變，並由原本對祖國認知不足，現時經踏足過當地，更深入了解國家風土人情，便能扣連「培養感情」的關係。