【DSE 2019】第四日中文口試　問對年輕人最具啟發性名言

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試將於4月開考，而中文科口試於本周開始。今日（15日）踏入第四天，當中一條題目提供三句名言，要求考生選出哪一句對年輕人最具啟發性；另外一條則提供「追求獨特、寄託期望、動聽而寫」三個選項，要求考生談及哪一項是取名字的首要考慮。 有資深中文科教師指出，今日兩條題目考生均較為熟悉，相比昨日的口試題目，相信會有較大發揮機會，考生亦會較主動及努力發言。至於第二題，考生倘能加入古人取名字的來源解釋首要考慮因素，答題會顯得較高層次，並能獲得較佳表現。

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【DSE 2019】15/3 中文口試第一題 你認為以下哪一句名言對年輕人最具啟發性？試談談你的看法。 「君子病無能焉，不病人之不己知也、 苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯、 先天下之憂而憂，後天下之

踏入中文科口試第四天，資深中文科教師王美琪接受《香港01》訪問表示，第一題的三句名言均是範文名句，故考生均能掌握名言的意思。至於如何能令考官印象深刻，則視乎考生能否扣連年輕人的特質，以及多拓展對年輕人的看法。

她補充說，部分表現較遜色的考生，作答會流於膚淺，例如「好多人都唔知句名言點解，所以答唔好」，建議將名句以處境、處世態度及自身修養，加以申述及推論會較有效。

資深中文科教師王美琪表示，第一題的三句名言均是範文名句，故考生均能掌握名言的意思。（資料圖片）

【DSE 2019】15/3 中文口試第二題 取名字時，你認為以下哪一項是首要的考慮？ 「追求獨特、寄託期望、動聽易寫」

至於第二題，王美琪表示大部分考生會選擇「寄託期望」及「動聽易寫」為取名字首要考慮，並以自己做例子作答，故一般表現「答得到位啲，扣到題」。惟她表示，表現較佳的考生除了提及自身例子外，亦能以古人取名字的來源作答，故層次較高會獲得較高分數。

↓↓2019 DSE 中文科口試過去數日的題目↓↓：

+ 4 + 3 + 2

李求恩紀念中學中國語文科主任陳曉華總結過往數日的口試題目，表示雖然有題目問及如何培養國家感情，惟認為考題範圍廣闊，並未有偏重政治層面。她續指，今年題目大多貼近學生生活，不論在報章上、通識科都有提及，而不是往年的歐洲難民題型，故認為今年題目比往年較淺。惟她表示，至今仍未見象徵題及古語題型出現，相信接下來數天會有相關題目予考生討論。