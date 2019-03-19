【港鐵撞車】信號系統供應商　承辦多條鐵路信號合約　包括沙中線

港鐵荃灣線昨日（18日）凌晨測試新信號系統期間，中環站至金鐘站有列車相撞，來往涉事範圍的列車服務至今仍未恢復。新信號系統供應商為法國阿爾斯通（Alstom）及加拿大泰雷茲（Thales）組成的合營公司Alstom-Thales DUAT JV供應。 翻查資料，阿爾斯通及泰雷茲除投得7條線路的更新信號系統合約外，阿爾斯通早於2012年與港鐵簽訂了三份合同，當中南港島線（東段）更換信號系統工程合約中，同樣使用「通訊為本列車控制技術」；至於泰雷茲亦投得沙中線、馬鞍山線及西鐵線的信號項目。 阿爾斯通今（19日）發聲明回應事故，承認南港島線同樣使用「通訊為本列車控制技術」信號系統，惟強調系統經證實是安全、有效率及可靠。

港鐵荃灣線昨日（18日）凌晨測試新信號系統，兩架列車於金鐘站至中環站相撞。（資料圖片）

泰雷茲負責提供軟件 阿爾斯通負責項目管理

自昨日凌晨，港鐵荃灣線測試新信號系統發生列車相撞事故後，提供軟件的承辦商泰雷茲發聲明，表示對列車相撞引致司機受傷感抱歉，又會全力配合港鐵及政府協助調查。另一承辦商阿爾斯通今日（19日）終發聲明回應事故，表示其夥伴泰雷茲就新測試系統，負責提供軟件系統，而阿爾斯通則負責確保整體項目管理，包括提供遠程軌旁設備控制器。阿爾斯通續指，是次事故初步發現是信號軟件系統出現故障，故會密切留意事件及配合港鐵調查。

另外，阿爾斯通承認除參與港鐵更換7條線路的更新信號系統項目，同時亦為南港島線提供「通訊為本列車控制技術」（CBTC），惟強調南港島線的系統經證實為安全、可靠及有效率，並不會受到事件影響。

翻查資料，阿爾斯通及泰雷茲除於2015年投得7條港鐵線，包括荃灣線、港島線、將軍澳線、觀塘線、迪士尼線、東涌線及機場快線的更新信號系統合約，總值33億港元。同時，兩間公司亦承辦了港鐵其他線路的信號系統項目合約。

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阿爾斯通為南港島線提供全自動信號系統 採無人駕駛

根據阿爾斯通的官方網頁顯示，其公司於1975年開始投得首個地鐵合同，為港鐵提供超過1100多架車輛，同時亦為南港島線（東段）提供全自動信號系統，該套信號系統同樣使用「通訊為列車控制技術」，其一大特色為無人駕駛列車及全自動運行，合約工程造價達2.48億港元；另外，亦為觀塘線延線提供信號系統，包括自動列車控制系統、配備司機操控線的本地列車自動監控系統等。

至於泰雷茲，主要參與香港地面交通基礎設施、民用航空、安全及通訊領域。就港鐵項目方面，泰雷茲於2013年投得沙中線的信號項目工程合約，同時亦投得馬鞍山線以及西鐵線信號項目合約。而香港法國商會網站顯示，泰雷茲亦投得機管局兩張有關擴建第三條跑道合約，分別為更換現有旅客捷運線（APM Line）的信號系統，以及為新列車安裝「通訊為列車控制技術」信號系統。