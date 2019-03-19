張健華涉非禮視障女案　稱曾教事主游兩下水　張：佢見到我都唔走

殘疾人士院舍康橋之家前院長張健華涉於37年前5度非禮視障女童案續審，控方播放的張警誡下的會面錄影中，張否認指控，又質疑事主聲稱被非禮，又聲稱他的視力根本見不到事主，對警方多番提問都表示「唔明」，並稱只曾以大哥哥身份教過事主游兩下水，直言對事主的指控聞所未聞，隔了逾30年才首次聽到，並指同有視障問題的女事主「見到我（張）都唔走嘅」。

被告張健華稱對事主的指控聞所未聞。（資料圖片）

女事主稱怕人知情未舉報

被告張建華，56歲，被控1982至1983年，在校內圖書館及6樓梯間，非禮當時約9歲的X；又於1985年5月1日至1986年7月29日，在學校康樂室非禮X；另於1986年7月31日至8月1日，在烏溪沙夏令營宿舍的游泳池及淋浴間非禮X。

女事主X今早作供時哽咽解釋，她在視障學校就讀時，因怕他人知道她曾遭非禮後不會與她玩耍，故沒有舉報被告；及後被社工詢問時，因覺得受被告欺負而大哭。

張稱與事主不熟絡

控方其後播放被告在2016年的警誡會面錄影。他供稱，8歲左右發覺眼有問題，數年後確診患黃斑點病變，視力只有常人5%，即約1500度近視，現時視力剩1至2%。他於1975年入讀視障學校，高中轉讀聖保羅書院，但仍會在視像學校寄宿。被告稱在視障學校認識X，兩人互相知道對方名字，會打招呼，但不熟絡。

指事主見到他都唔走嘅

警員就5項非禮事件查問被告，被告否認所有指控。他謂，當時已轉去主流學校就讀，且圖書館館有管理員，質疑如何在午膳時間於圖書館及天台非禮事主。他又指，他不需以凸字及點字閱讀，故平日不會在圖書館逗留。被告續說會在視障學校的自修室借助設施考試，而進入自修室要經圖書館，不過考試時校方會禁止其他學生留在圖書館。至於康樂室非禮事件，被告就稱康樂室在午膳時會鎖上，又表示不解聲稱被多次非禮的X，依然「見到我都唔走嘅」。

大哥哥身份教過兩下游水

警員就烏溪沙營地泳池犯案查問被告，被告供稱不記得宿營活動，只曾在課外活動時如大哥哥「教過兩下」，但絕無非禮X。

被告再反駁於營地浴室非禮的指控，稱：「我點知佢幾時沖涼......我都唔明，而家好多嘢唔明，根本上全部都有晒導師帶住佢哋㗎嘛......」警員更正指，沒有說X當時在洗澡，只說案發地點在浴室。被告就反問：「意思係我跟佢入去？」他又說，在場會有職員，他亦根本不夠視力見到對方，並道：「我咁大隻入去，又冇人見到㗎咩？」

指同學無叫他「張Sir」

控方指被告曾受學校聘為活動助理，但校長知悉他非禮X後，召開會議要他離職。被告解釋指他向學生洩漏行政工作，影響同事；以往一起玩耍的同學會「冇大冇細」地叫他「建華」，而非稱呼「張sir」，難以管教；最後被校方指未能履行職務，遂辭去活動助理一職。

聆訊周四再續。

案件編號：DCCC1154/2017