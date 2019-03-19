醫護斥醫管局職場欺凌嚴重　有醫生因開會議次數不足遭內部聆訊

立法會衞生事務委員會今日（19日）就醫管局的機構管治及人手狀況召開會議，會議分為兩節。食物及衞生局局長陳肇始先講述政府增加的資源及醫管局過去就人手的工作，再由與會人士講述意見。醫院管理局職工總會主席林娟醫生在會上提及醫管局職場欺凌情況嚴重，更有新界東聯網醫生因開會次數不足，需要接受內部聆訊，促醫管局正視問題。 香港病人政策連線主席林志釉亦建議，醫管局大會應有五分之一或四分之一成員為病人組織，同時應在大會中加入醫生及護士代表。

立法會衞生事務委員會召開會議，醫院管理局職工總會主席林娟醫生提及醫管局職場欺凌嚴重。（羅君豪攝）

醫院管理局職工總會主席林娟醫生指，醫管局職場欺凌情況嚴重，她形容前線同事只可向傳媒或透過社交媒體，如Facebook的群組《HA Secrets》投訴，而醫管局有7萬多名員工，該社交媒體有5萬名追蹤者（followers），顯示醫管局霸權嚴重。

林娟引用《香港01》早前的報道指，新界東聯網過去一年的流失率是10.2%，為各聯網之首，單單內科有25個醫生離職。林娟指正正是新界東聯網有前線醫生因為開會次數不足，被指控不能履行職責，需要接受內部聆訊；亦有醫生雖然沒有遭病人投訴也不涉醫療事故，被聯網總監針對，一年內接二連三接受內部調查。該醫生被指操守有問題，但該聯網總監未有交代任何證據。醫院管理局職工總會曾因而向醫院管理局行政總裁梁栢賢反映，但事件最終交由聯網行政總監處理，她形容事情就如東華三院李東海小學一樣，要求醫管局正視問題。

香港病人政策連線主席林志釉表示，醫管局大會內僅有一個病人組織代表，他認為政府建議醫委會增加病人組織代表，醫管局大會內亦應有五分之一或四分之一成員為病人組織，同時應在醫管局大會加入醫生及護士代表。他又指2003年的沙士疫症未能把醫生、護士趕走，反而公立醫院晉升制度、投訴制度不公、院內員工欺凌令醫護人士離開。

醫院管理局支援職系員工協會主席吳偉玲反映前線支援人士人手長期短缺，護士工作多，不少工作量轉到支援人員身上，人手不足令現時員工出現疲勞及工傷等情況，增加其他同事的工作壓力。她促請醫管局重新整理職系架構，理順職級定位及增加升職機會。