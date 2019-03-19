【港鐵撞車】港鐵承認測試新信號系統前　未有模擬轉換至後備系統

港鐵荃灣線昨日（18日）凌晨測試新信號系統，期間有列車相撞，導致荃灣線金鐘站至中環站列車服務至今仍未恢復。事故發生後，供應商隨即在加拿大多倫多的實驗室，模擬事發經過，證實信號系統轉換至第三後備系統，軟件發生問題。 港鐵董事局今日（19日）下午召開緊急會議，候任行政總裁金澤培會後見記者，承認港鐵開展新信號系統測試工作前，未有模擬系統運作。惟他強調，港鐵只需取得供應商批核的「可安全測試文件」便可以展開測試。

港鐵董事局今日（19日）召開緊急會議，商討荃灣線測試新信號系統期間兩列列車相撞事件。（盧翊銘攝）

金澤培進一步解釋，信號系統十分複雜，倘要模擬信號系統運作須由供應商提供整套系統。事故發生後，繼供應商在多倫多模擬了事發經過，港鐵亦在香港透過模擬系統重演事件，並得出同樣結果。

被問及為何不在新信號系統展開測試前，模擬轉換系統情況。金澤培表示，測試系統運作並不僅依賴模擬器。同時，港鐵作為系統使用者，不會知道供應商透過模擬器進行什麼測試。因此，供應商向港鐵提供模擬器，是為了日後當發生任何事故，能藉此重演當時事發經過，並深入了解箇中原因。

金澤培續指，展開新信號系統測試前，最重要是取得供應商批核的「可安全測試文件」，方可展開一連串測試信號系統工作。

+ 3 + 2

至於供應商加拿大泰雷茲今日有高層就事故強調，稱新信號系統原設計沒有問題，惟港鐵又稱是依賴供應商所提供的數據，但最終引致事故發生。金澤培表示，供應商會模擬系統運作，方批准港鐵展開一連串測試，故會研究系統在模擬測試時為何會通過所有保障程序，仍會發生事故的問題。他又補充，承辦商高層今日由法國及加拿大抵港與董事局匯報事件，他們將以透明及合作的態度配合港鐵調查。

金澤培昨日（19日）下午見記者時，表示新信號系統設有三套系統設備，包括主系統、副系統以及第三後備系統。惟今次事故意外發生，是測試轉換系統至第三後備系統，出現軟件問題，以致兩列列車相撞。他同時承認，新信號系統未能發揮保護功能。