【港鐵撞車】信號系統供應商泰雷茲　本周五交初步事故報告

港鐵荃灣線昨日（18日）凌晨測試新信號系統，期間中環至金鐘站有列車相撞，事件導致荃灣線金鐘至中環服務暫停，至今未恢復。 新信號系統由兩間國際知名信號系統供應商加拿大泰雷茲（Thales）及法國阿爾斯通（Alstom）組成的合營公司供應。事隔一日，阿爾斯通發聲明，稱已知悉事件，強調會協助調查找出事故原因。事故發生後，泰雷茲在加拿大多倫多實驗室模擬系統運作，重組事件經過，並將於周五（22日）向港鐵提交初步報告。

泰雷茲集團副總裁（運輸及技術）Amaury Jourdan 表明，本周五（22日）將交報告給港鐵。 (洪業銘攝)

泰雷茲已於事故發生當日發表聲明，表示知悉事故發生，並向受傷司機感到抱歉。泰雷茲集團副總裁（運輸及技術）Amaury Jourdan今日出席亞太鐵路大會，再度對意外致歉，強調公司會盡可能協助港鐵處理問題。泰雷茲在事故發生後已經在加拿大多倫多實驗室模擬系統運作，重組事件經過，並將於周五向港鐵提交初步報告。

新加坡2017年亦曾發生類似事件，使用的系統是否相同？Jourdan重申，每個地方使用的系統均是獨立設計，今次系統亦是根據香港環境而興建，所以與其他地方發生意外並不同。但他拒絕回應意外原因，僅指調查仍在進行中；專家小組會在本周五向港鐵交調查報告。

新加坡陸路交通管理局(Land Transport Authority)副局長蔡崇慶在同樣場合，拒絕評論今次港鐵意外，但認為「通訊為本列車控制技術（Communications-Based Train Control）」適用於新加坡。而在記者追訪他期間，他更指向泰雷茲的展位，要求記者轉向詢問泰雷茲。

時隔一日，信號系統供應商法國阿爾斯通亦發表聲明，表示知悉港鐵撞車事故，面對多方面對信號系統軟件的質疑，阿爾斯通將會跟進事件，並和港鐵、泰雷茲一起調查事故「根本原因」（root causes）。

聲明中並指泰雷茲公司主要主導技術，而阿爾斯通則負責整個工程的協調管理，以及為工程提供相關設備。同時，阿爾斯通確認目前香港有7條地鐵線路、包括南港島線都是用其公司的信號系統，指出這些線路已經通過測試，可以提供安全、有效及可靠的服務，因此不會受影響。