少女遭燒陰毛M巾貼面案　少年被告住兒童院態度改變　判感化2年

14歲少女被指「爭仔」遭情敵及其同黨以燒陰毛及M巾貼面等方式凌辱，其中兩男一女早前被定罪的被告，今在西九龍法院接受判刑，報告指其中一名男生在兒童院數月後有明顯改善，裁判官得悉後都不禁說：「大個仔，開竅啦。」又指他其實都不蠢，輕判二名男被告接受感化兩年，而同案的女被告，則被判入更生中心。

天水圍童黨欺凌案中，1女2男被告被告在西九龍法院經審訊後被裁定罪成。（資料圖片）

官勸被告要面對自己過失

三名被告，兩男是兄弟，三人均是經審訊後才被定罪。裁判官在判刑時透露，報告指，其中一名男被告的報告指他在兒童院受指導下有正面轉變，裁判官又苦口婆心對他說，即使犯錯，最重要是面對自己的過失，希望他接受輔導後，回家能成家庭支柱。

著被告不要埋怨父母

官又透露，本案有被告的家長也是「過來人」，故更不想孩子重蹈自己的覆轍，故提醒他們，若發現子女有偏差行為，要與導師聯絡，又叫他們對子女是管教，非縱容，又勸三名被告不要埋怨父母。

女事主被凌虐2小時

這1女2男被告，被裁定有意圖傷人，及協助及教唆他人有意圖傷人罪，指他們於去年7月11日，在天水圍天恩邨附近的一個涼亭有意圖而傷害女事主X，及協助和教唆他人傷害X，女事主在事件中被人掌摑、毒打、M巾貼面、煙蒂灼手腳、火機燒陰毛，及木凳腳插下體等方式欺凌約兩小時。

案件編號：WKCC700018/2018