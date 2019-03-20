鄰舍輔導會元朗幼兒園爆手足口病　21學童及1職員現紅疹情況穩定

衞生防護中心公布，鄰舍輔導會元朗幼兒園爆發手足口病，受影響的21名學童包括17男4女，介乎二至五歲，另有一名職員同染病。他們自2月19日起出現口腔潰瘍、手或腳出現紅疹及水疱和發燒等病徵。全部人均已向私家醫生求醫，無需入院，現時情況穩定。 其中一名受影響的3歲男學童，其糞便樣本經化驗後，證實對柯薩奇病毒A6型呈陽性反應。中心稱對學校的衞生情況屬滿意，並正繼續調查個案。

爆發手足口病個案的學校，是位於元朗牡丹街23號康德閣地下（入口）及1樓的鄰舍輔導會元朗幼兒園，受影響病人共21名學童及1名職員，學童包括17男4女，來自N1、K1至K3班別，年齡介乎二至五歲。病人自2月19日起出現口腔潰瘍、手或腳出現紅疹及水疱和發燒等病徵。全部人均已向私家醫生求醫，無需入院，現時情況穩定。其中一名3歲男學童的糞便樣本經化驗後，證實對柯薩奇病毒A6型呈陽性反應。

衞生防護中心人員已實地視察該校，並指學校衞生情況屬「滿意」，已向學校建議所需的感染控制和預防措施，並進行醫學監察，中心現正繼續調查個案。



手足口病是常見於兒童的疾病，成人個案亦偶有發生，通常由腸病毒如柯薩奇病毒及腸病毒71型引起。臨床病徵包括手掌、腳掌，以至身體其他部分如臀部及大腿，出現斑丘疹或水疱，口腔亦可能出現水疱及潰瘍。中心發言人補充，手足口病全年均會出現，一般在5至7月的活躍程度較高，10月至12月亦可能出現較小型高峰，家長應多加留意子女健康。

過去一個月每周均有幼稚園爆發手足口病

衞生署數據顯示，本港過去4周均有幼稚園或幼兒中心爆發手足口病個案，每周數字介乎2至4宗，其中2月22至3月2日的一星期，共爆發3宗個案，受影響人數高達45人；至於上星期，即3月10日至16日的一星期間，當局錄得2宗幼稚園、3宗小學、1宗中學爆發個案，受影響人數為15人，而過去3日，除了最新公布的元朗幼兒園個案外，亦錄得1宗小學爆發個案。