觀塘聖若瑟英文小學爆手足口病　20名學童受影響

衞生署衞生防護中心今日（23日）公布，位於觀塘的聖若瑟英文小學爆發手足口病，當中涉及20名男童，年齡介乎6至11歲，全部人均已求醫，毋需入院，現時情況穩定。

受影響的學童均就讀聖若瑟英文小學，年齡介乎6至11歲，分別來自小一、小三及小六。他們自1月11日起出現口腔潰瘍、手腳出疹和發燒等病徵，19人已向私家醫生求診，1人則到了仁濟醫院急症室求醫，全部人毋需入院，現時情況穩定。

衞生防護中心人員指，已實地視察該校，建議所需的感染控制和預防措施，並進行醫學監察。衞生防護中心正繼續調查個案。

衞生防護中心發言人表示，手足口病是常見於兒童的疾病，成人個案亦偶有發生，通常由腸病毒如柯薩奇病毒及腸病毒71型引起。而臨床病徵包括手掌、腳掌，以至身體其他部分如臀部及大腿，出現斑丘疹或水疱，口腔亦可能出現水疱及潰瘍。另外，亦有病人主要在口腔後部出現疼痛潰瘍，即疱疹性咽峽炎，而手腳沒有紅疹。

發言人又提醒，手足口病全年均會出現，其活躍程度一般在5至7月較高，然而10至12月亦可能出現較小型高峰。由於幼童易受感染，故家長應多加留意子女健康。此外，學校和院舍幼童有密切接觸，令疾病較易傳播，可能出現爆發個案。