的士申加價逾兩成　交諮會認為加幅高　應考慮市民負擔能力

去年的士業界申請加價，其中市區的士起錶價提出加至30元。交通諮詢委員會今日（21日）召開會議，主席張仁良認為，申請加幅較高，業界應考慮市民負擔能力。他又稱，委員會討論加價時，會考慮公眾的接受程度，之後將意見交予政府，供特首及行政會議考慮。 另外，交諮會公布2018年第四季季度報告，當中一共有7,918宗投訴及建議，按年升18.8%，其中近九成個案與公共交通服務有關。交諮會表示，有5,466宗個案證實成立，有104名駕駛者因此被警方票控。

的士業界向運輸署申請市區的士落旗起錶加6元至30元。(資料圖片)

去年的士業向運輸署申請加價，平均加幅達20.39%至25.71%不等，當中市區的士提出起錶價由24元加至30元；新界的士則由20.5元增加6元至26.5元；大嶼山的士由19元加至26元。

張仁良表示，交諮會知悉的士業界的營運及財政狀況，但認為其加幅程度高，業界除顧及租車費、油價等營運成本，更應考慮市民的負擔能力。他又稱，委員討論加價時，已考慮及平衡所有相關因素，包括的士營運情況和公眾的接受程度，之後會將意見提交予政府，供特首及行政會議考慮。

張仁良認為，的士業界申請的加幅較高，應考慮市民負擔能力。（資料圖片／張浩維攝）

近年的士服務質素不時惹來質議，交諮會表示，歡迎政府與的士業界，透過的士服務質素委員會推展各項提升服務質素的措施，例如更新的士服務標準及指引、推出提升現職的士司機服務質素的網上培訓課程、改善處理的士服務投訴機制等。

另外，交諮會公布2018年第四季季度報告，委員會轄下的交通投訴組共接獲7,918宗投訴及建議，當中純粹建議的有47宗；個案總數與去年第三季的7,394宗比，上升7.1%；與2017年同季的6,666宗比較，則上升18.8%。

報告又指，季內接獲的個案，有87%與公共交通服務有關，達6,880宗，較第三季多6.5%；至於有關交通情況的投訴及建議，由131宗下降至121宗。交諮會又指，季內7,472宗個案的調查工作已完成，其中73%，即5,466宗證實成立，當中有104名駕駛者被警方票控；至於其他個案，26%因證據不足而無法追查，1%為不成立。