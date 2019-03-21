港大解開150年謎團！揭古代初生鳥類長羽毛　有助活動、飛翔

香港大學地球科學系助理教授（研究）文嘉棋和美國科學促進會（Foundation for Scientific Advancement）的Thomas G Kaye，以他們研發的激光造影技術，在西班牙Los Hoyas一副近乎完整的初生鳥類骸骨中，發現以往未知的羽毛，揭開該隻約3厘米長的初生鳥類，原來可以在沒有母親的幫助下保暖和走動，解開150年來的謎團。

港大地球科學系助理教授（研究）文嘉棋和美國科學促進會，以激光造影技術發現副近乎完整的初生鳥類骸骨中的初生鳥類，出生時身上有絨毛。（香港大學提供）

約有1億2500百萬年歷史的西班牙Los Hoyas的早白堊紀化石地層，一直以盛產數千計的魚類和爬蟲類化石聞名。香港大學地球科學系助理教授（研究）文嘉棋和美國科學促進會（Foundation for Scientific Advancement）的Thomas G Kaye，利用他們研發的激光造影技術，在其中一副近乎完整的初生鳥類骸骨中，發現以往未知的羽毛，揭開了該隻約3厘米長的初生鳥類，原來出生時身上有絨毛，在局部地方更有大羽毛，讓牠們不需在母親幫助下保暖、走動，甚至有助飛行。

約有1億2500百萬年歷史的西班牙Los Hoyas的早白堊紀化石地層，一直以盛產數千計的魚類和爬蟲類化石聞名。（香港大學提供）

文嘉棋指今次以高強度激光造影技術研究Los Hoyas的化石，該技術是讓化石中微小的化學差異，發出不同顏色的螢光，由於化石中羽毛周圍的岩石發出強光，更凸顯了羽毛的輪廓，令研究團隊發現其羽根的化學痕跡，從而推論化石中的鳥類並不屬於著名早期鳥類始祖鳥。

早期鳥類採取早熟生育策略

研究亦顯示一些早期鳥類和現代鳥類一樣，採取了早熟的生育策略。因此在恐龍時期，一些反鳥類雀鳥的幼兒可能以跟隨父母，又或自行活動來避開在中生代可能遇到的危機。