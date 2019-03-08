房委會與港大合作　以機械人任健身教練　教長者做運動、訓練肌肉

隨着年紀增長，長者的肌肉會逐漸流失，影響四肢活動能力和身體平衡，增加跌倒風險。為鼓勵及教育長者多做運動，香港房屋委員會與香港大學護理學院合作，上月在荔枝角社區會堂舉行「長者康健在屋邨」講座，由護理學院的專業體適能教練及智能機械人，帶領逾百位來自葵涌區五個屋邨的長者做運動，鍛煉肌肉。

房委會與港大護理學院上月在荔枝角社區會堂舉行「長者康健在屋邨」講座，由護理學院的智能機械人「大叻」在強勁音樂節拍下帶領長者做體操。（政府新聞處圖片）

長者在智能機械人「大叻」和「細叻」帶領下，即場進行手握力測試，讓他們了解自己的肌肉力量。另外，智能機械人更擔任長者的「健身教練」，幫助長者牢記運動的動作，提升長者做運動的興趣。

長者跟隨智能機械人「細叻」做運動鍛煉肌肉。（政府新聞處圖片）

房委會「長者康健在屋邨2018／19」計劃由去年九月至今年三月進行，港大護理學院及衞生署口腔健康教育組均為合作夥伴，分別在不同地區舉行，為近千名屋邨長者講解「少肌症」和口腔護理知識。計劃亦會在全港多個地點設立流動檢查站，為在長者提供免費健康評估，並展覽向長者講解「少肌症」和預防跌倒的知識，各項活動合共約6,000名屋邨長者受惠。