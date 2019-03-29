【專訪】粉嶺高球場申整體評級　蘇彰德：為草地、樹木評級無先例

土地大辯論已曲終人散，政府亦拍板採納土地供應專責小組的建議，收回粉嶺高爾夫球場32公頃土地。香港哥爾夫球會去年兩度去信古諮會，要求將整個粉嶺高球場評級，令人憂慮會否成為收回高球場的「絆腳石」。 新任古諮會主席蘇彰德接受專訪時表示，粉嶺高球場不似屯門紅樓，沒有即時拆卸危機，無需要提前評級；他亦指古諮會主要為「古物」及「建築物及構築物」評級，未曾有先例將非建築物如樹木、草地一併評級，「如果係建築物、構築物同古物以外，我哋可唔可以做評級呢？都要睇睇法例賦予我哋嘅權力。」 （系列之三）

蘇彰德剛上任不久，就要處理粉嶺高球場的評級事宜，他表示高球場無急切需要「插隊」討論。（梁鵬威攝）

土地大辯論在去年掀起戰幔，外界關注政府會否順從民意，將172公頃的粉嶺高球場改作興建公營房屋，香港哥爾夫球會其後主動去信古諮會，建議將整個高球場評為一級歷史建築，並將1911年啟用的18洞「舊場」列為法定古蹟。

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屯門青山紅樓於2017年面臨拆卸危機，古諮會隨後召開臨時會議，將建築物暫列為暫定古蹟。（資料圖片）

蘇彰德稱暫高球場不似紅樓，有「與時間競賽」的逼切性。（梁鵬威攝） 剛接任古諮會主席的蘇彰德透露，專家小組正審視有關工作，但現階段未有逼切性，需優先處理個案。 他解釋過去曾有建築物因面臨發展或清拆工程，如辛亥革命基地的屯門青山紅樓，於2017年面臨拆卸危機，古諮會其後召開臨時會議，建議將建築物暫列為暫定古蹟，以保護紅樓。 蘇：高球場評級無急切需要 蘇彰德稱雖然高球場未來已有發展方向，但不似紅樓有「與時間競賽」的逼切性，故認為無需提前評級。

他又指粉嶺高球場內已有三幢建築物評為歷史建築，分別為行政長官粉嶺別墅、高球會會所及小食亭，但哥球會要求為整個高球場評級，意味著專家小組要一併檢視場內的樹木、草地及古墳，「呢啲都唔係一般歷史建築物評級工作入面，我哋會睇嘅嘢。」

香港於1976年實施《古物及古蹟條例》，以保護具價值的古物或古蹟。蘇彰德表示古諮會主要審視1800年前的「古物」、建築物及構築物（Building & Structure)，「唔係建築物、構築物、古物，呢啲以外嘅嘢，我哋可唔可以做評級呢，呢方面我哋都要研究。」

不予評級亦屬評級機制內決定

他續指，過去亦有不少案例，經古諮會討論後，一致決定該歷史建築物「不予評級」，「所以不予評級，都係一種選擇嚟。」