【創科招聘】職場新鮮人值5萬月薪　初創：願意用高薪吸引人才

創新科技近年成為香港政府大力發展的項目之一，本地亦有不少年輕人渴望加入其中大展拳腳。香港科學園於上週六（3月9日）舉辦「香港科學園職業博覽2019」，超過150間創科初創企業參加，提供逾1,600 個職位空缺，吸引了約 13,000 人次到場。本地初創公司、求職者及科技園管理層都分享他們對本地創科界求職市場及招聘人才的看法。

人工智能公司Dayta AI 聯合創辦人及行政總裁屠厚鈞表示，本地人才需求大，因此有需要以高薪吸引人才，又言應徵者性格自律、具熱誠是最重要，經驗反而不是主要條件。（高仲明攝）

願高薪聘才 不介意零經驗

本地創科界向來渴才，因此是次參展的150多間本地創科企業，共提供逾1,600個職位，範疇橫跨生物醫藥科技、人工智能及機械人技術、智慧城市與金融科技四大範疇。

專門研發新式癌症檢測技術的善覓有限公司，其人事及行政部經理黃凱婷表示，公司在展覽開放「化驗師」和「研究助理」兩個職位招聘。她指，公司非常歡迎應徵者具備博士學歷，如沒相關註冊資格的話，月薪約為2萬元左右，如已有註冊資格，月薪則上升至2至3萬元之間。她又指，公司歡迎任何國籍人士前來應徵。

透過人臉追蹤及識別技術，為零售業分析顧客行為的人工智能公司Dayta AI，它的聯合創辦人及行政總裁屠厚鈞則期望在是次招聘會中聘得5至10位員工，分別處理銷售及市場營銷工作，及以機器學習（Machine Learning）範疇為主的技術研發人才。至於應徵條件，他表示不介意求職者沒有相關工作經驗，就算是應屆畢業亦可，最重要的是應徵者的性格自律、具熱誠。

他解釋：「現時最尖端的人工智能知識，就連大學也沒有教，都是靠網上自學自做，所以凡是自己動手做過的都是完美應徵者。如果求職者讀過電腦、懂寫編碼、具大數據知識的會更有優勢。」他又表示，公司願意開出2至3萬元的月薪吸引求職者，甚至肯開出5萬元的月薪吸引博士畢業生應徵：「人才短缺，高薪吸引人才是必要的。」

覓有限公司人事及行政部經理黃凱婷表示，在一般求職網站招聘生物醫學（Biomedical）的人才非常較困難。

被問到請人困難時，屠厚鈞認為原因有二：本地人才需求大和創新風氣未夠濃厚，「香港人偏向加入大公司和政府，風氣比不上新加坡、美國濃厚」，而職業博覽的好處是把有興趣的求職者集中起來，讓公司更容易找到合適的人才。黃凱婷也表示認同，因在網上招聘生物醫學（Biomedical）的人才非常困難，「研發需時，年輕人多不願意做」，所以較難聘請本地人才，博覽則可以吸納更多相關求職者。

大學生：職位重要過公司規模

四位就讀港大計算機科學系，即將畢業的學生，都對職業博覽的職位感興趣。他們都想申請與深度學習（Deep Learning）相關的工作，並認為博覽具有吸引力。「香港很少有提供研究開發（R&D）的職位，這裏可以更集中、更容易找到相關的工作。」

至於修讀城大資訊管理碩士課程的Shelly和Zoey，就想尋找商業或數據分析的工作，而一年前畢業於浸大計算機科學學系，目前從事軟件測試的Mike，則希望轉而尋找軟件開發崗位，三人都覺得博覽有助了解行業行情。

在場求職者反應踴躍，認為科學園職業博覽有利他們尋找理想工作。（高仲明攝）

一眾求職者都不約而同地表示沒有特地考慮大公司與初創企業的分別，職位和行業方向相符最重要。黃小姐表示：「我很年輕，總有重來嘗試的機會，不太擔心加入初企的風險大。」然而，Shelly、Zoey和Mike坦言，如果條件、待遇相同，會優先考慮大公司，「除了穩定、福利好外，大公司平台大，面對全世界的客戶，入去做起薪點高，也有利下一份工作」。

香港科技園公司首席市務總監張明華（Jojo）認為本地創科風氣日盛，有助企業克服人才招聘的挑戰。（高仲明攝）

面對本地創科企業請人困難的情況，香港科技園公司首席市務總監張明華（Jojo）覺得，這皆因過去的本地人才都偏向投身傳統產業所致，不過目前的趨勢已有所轉變：「近年創科行業蓬勃發展，年輕求職者的觀念已不同，初創行業的認受性亦有所提高。我認為創科會是香港新的支柱產業，擁有大量機會。」

她又表示，很開心看到現場求職者反應踴躍，最期望職業博覽能夠為公司和求職者做到「人才配對」。「香港數間大學的理科排名都在世界一百名以內，每年都有近一萬名畢業生，其實香港不缺人才。人才質素也很高」，而科學園是本港創科生態圈的引擎，職業博覽規模今年繼續擴大，有利於公司及求職者雙方配對。」

同場加映：見工秘笈

是次展覽還設有不同精彩環節，包括「60秒求職擂台」比賽，而本地英語KOL蕭叔叔也到場分享見工秘笈，讓一眾求職者有所得著。

相關活動詳情（按圖了解）：

今屆職業博覽還舉行「60秒求職擂台」環節。10位求職者需要於60秒內以廣東話、英文或普通話作自我介紹，爭取即場面試兼受聘機會。（高仲明攝）

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