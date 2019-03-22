基層悲歌　一家四口住40呎板間房木蝨為患　10歲女兒仍用痰盂如廁

以木板簡單分隔、不足泊車位三分一的空間，卻是黃女士一家四口遮風擋雨的「家」。她一家蝸居於40呎板間房，木蝨為患，更要與14人共用同一廚廁，衛生環境惡劣，與鄰居「爭廁所」每天上演，10歲及8歲的女兒甚至要在房間內以痰盂如廁。然而，生活環境困逼，她卻無從選擇，只因人窮氣短，為了平租只能繼續屈居。 但為人父母卻不能給予兒女最好，最令她痛心。她說，雖然女兒口裡從不說辛苦，但她們每次到訪同學的家後，都展露出羨慕不已的反應，「每次聽到都唔好受。」

劏房空間狹窄，只得一張摺枱，女兒平日只能在床上溫習做功課。（梁鵬威攝）

位於觀塘的唐樓，一個幾百呎的單位，「一開五」間成5個板間房，廚廁要共用。黃女士一家居於40呎的板間房，只放了一張碌架床、一張摺枱及一個雜物櫃，床下塞滿了鞋子和雜物。離開房間，共用的走廊空間一樣狹窄，只能容下一人通過，鄰居狹道相遇時都要讓路。

訪問中途，黃女士的女兒放學回家，她們在廁所洗手後，回到房間捂著嘴向記者笑道：「頭先有隻老鼠喺媽媽腳邊走過。」這種嚇人情景，兩位小妮子已見怪不怪。

14人共用廁所 污水滿溢

一個破舊的唐樓單位，卻有14人屈居幾個板隔房內，每個單位都狹窄得難以轉身。共用的廁所及廚所位於單位盡頭，雖然廁所與浴室有一牆之隔，但去水位卻互通。每當有人洗澡或洗衣物時，廁所地上都是污水。更噁心是，廁所水都帶灰黑色。

黃女士說，廁所要輪流使用，衛生惡劣，為安全計，兩名女兒的大小便一直在房間內以痰盂解決，「我兩個女都10歲同8歲，係最近先唔比佢地喺痰盂大解。」

劏房木蝨為患，黃女士形容，牠們殺之不盡，令人困擾。（梁鵬威攝） 與木蝨老鼠共眠 枕頭床單血蹟斑斑 黃女士房間的摺枱上擺放著一個膠樽，瓶內的黃水充斥著黑點。黃女士說，那些都是來自床上的木蝨。 她稱，與丈夫平日睡在下格床，兩個女兒則睡上層，惟下格床遍佈木蝨，丈夫每日都輾轉難眠，「啱啱搬入嚟嗰時，我老公以為皮膚過敏，搲到周身都爛晒，點知一打開床板，發現有成過百隻木蝨，仲有啲壓死咗出血。」

為了滅蝨，她曾經換床，又時常清洗床具，惟板間房均以木板分隔，難以杜絕蝨患，木蝨殺之不盡。她說，木蝨吸飽血後便難以走動，故牠們常被壓死，枕頭、床單上都是一點點的血蹟。她們晚上除了要與木蝨博鬥，由於牆板甚薄，睡覺時總要抵受傳入耳邊的腳步聲、談話聲，天花板亦不是傳出老鼠走動的「吱吱」聲，難以安眠。

公共走廊空間狹窄，只能容下一人通過。（梁鵬威攝）

食飯要分批 母親不忍女兒受苦

黃女士說，老爺奶奶亦有租住同單位內另一間板間房，由於面積稍大約10呎，是他們一家用膳的地方。然而，空間有限，一家人仍然難以同桌吃飯，「每次都要分批食飯。」

黃女士的女兒對記者說，「我想要有大屋！可以玩捉衣因！」童言無忌亦至真，但覓得一個安樂窩，對黃女士而言卻是心中最痛，因為兩名女兒每次到訪親戚家中都不願歸家，到同學的家玩耍後，總是問何時可搬家，她哽咽說道：「每次聽到都唔好受。」

黃女士一家居住在唐樓劏房，她指出，已找不到更便宜的單位可租住。（梁鵬威攝） 租金增幅超達工資增長：已經係最平嘅劏房 木蝨為患、空間狹少、衛生惡劣，這樣的單位，四年間的租金增幅卻逾兩成，遠超於本港平均工資增幅。黃女士指出，周邊的鄰居已不斷更替，只有她們租住至今：「因為係全港最平嘅劏房！」 她說，現時單位租金約2,200元，連計老爺奶奶的另一單位，租金支出每月約4,000多元，若比較同區一樣約40呎，但設獨立廚廁的劏房，已索價約5,000元。她說，丈夫是家中的經濟支柱，月入約1.7萬，一人養活六口，收入幾乎月月清。她說，輪候公屋已5年多，仍上樓無望，又無緣入住過渡性房屋，「我成日都想搬，但搵唔到更平嘅，我都無辦法。」

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展覽訴說劏房故事

香港樓價高企，公屋上樓無期，不少劏房戶每日生活水深火熱，類似黃女士的個案多不勝數。全港關注劏房平台將一連八日，於周日（23日）起在觀塘海濱公園旁舉辦《屈室求存》住屋多感官展覽，時間為2時至晚上7時，以7個劏房街坊故事創作藝術品，逐一講述每個住屋標準的重要性，而黃女士的故事，將會由比利時攝影師els matthysen的作品中道出。